El tierno mensaje de Rodri a Adara

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodri se declara a Adara. El joven ha querido dedicar unas tiernas palabras a su chica con esta bonita fotografía a través de las redes sociales. "Que lo que tenga que pasar, pase contigo", unas palabras a las que Adara a contestado: "siempre contigo".

View this post on Instagram A post shared by Telecinco.es (@telecincoes) Ana Rosa, gana un nuevo premio. La presentadora ha sido distinguida con el premio Antena de Oro 2020 en la categoría de Televisión.La periodista ha reconocido que este año le "hace una especial ilusión porque ha sido muy duro para los que hemos estado informando cada día en primera línea”.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La romántica felicitación de María Pombo a su marido. La influencer ha querido lanzar un tierno mensaje de amor a Pablo en su cumpleaños y ha acompañado esta felicitación con una ronda de cars para el joven y sus amigos ¡Qué regalazo!

View this post on Instagram A post shared by Juana Acosta (@juana_acosta) Juana Acosta comparte una foto inédita para celebrar su cumpleaños. La actriz ha querido regalar esta instantánea a sus seguidores para celebrar su cumpleaños, que este año será más especial que nunca porque lo celebra en su tierra.

View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) Dafne Fernández se prepara para dar a luz. La actriz está a punto de conocer a su segundo hijo y mientras espera se prepara con ejercicios y jugando a la consola.

