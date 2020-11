View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) Mario y Alaska celebran 21 años de matrimonio. La pareja lleva más de 20 años de feliz matrimonio y sigue tan enamorada como el primer día.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio enseña la decoración de su árbol de Navidad. La presentadora ha querido contar con la ayuda de un profesional para montar la decoración navideña.

Irene Rosales, saca fuerzas para la Navidad. Cuatro días después de perder a su padre, la mujer de Kiko Rivera ha querido decorar su casa por estas fechas tan especiales y hacer un esfuerzo por sus dos hijas.

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide celebra su 46 cumpleaños. El presentador ha compartido una tierna fotografía junto a su mujer Laura Escanes y sus dos hijos a los que ha agradecido que lo hagan tan feliz.

View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) El primer arcoíris de Cayetano. La presentadora ha compartido el tierno momento en el que su hijo ha visto por primera vez esta magia de la naturaleza.

