View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) María Castro muestra su regalo más especial La actriz ha confesado a sus seguidores cuál es el mejor regalo que pueden hacerle en estos momentos. María Castro ha mostrado su cara de felicidad después de haber podido dormir ocho horas seguidas, y es que desde que llegó su pequeña eso se ha convertido en "todo un milagro".

View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) La foto más tierna de Roberto Leal El presentador ha compartido una fotografía donde se le puede ver a él cuándo era pequeño. Una instantánea que ha conquistado a todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Alicia Keys (@aliciakeys) Alicia Keys ¡se queda sin boca! Alicia Keys ha compartido un divertido vídeo junto a Jason Derulo en el que muestra cómo ha terminado quedándose sin boca mientras el cantante muestra su asombro al ver el rostro de su compañera.

View this post on Instagram A post shared by NATALIA (@nataliaoficial) ¿Qué se ha hecho Natalia en la cara? La cantante ha confesado a sus seguidores que ha decidido hacerse un tratamiento de 'micro blanding' para reforzar su mirada. La artista ha reconocido que está encantada con el resultado.

View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) El asombro del hijo de Eva González al ver el arco iris Eva González ha compartido una bonita imagen en la que muestra la reacción de su hijo al ver por primera vez un arco iris. Parece que el primer impulso del pequeño ha sido intentar cogerlo.

