La semana de los famosos

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Miguel Torres se derrite con la barriguita de su chica. La actriz ha compartido una nueva foto premamá y su chico no ha dudado en comentar, completamente deshecho de lo guapa que está: "Más preciosa que nunca", le ha dicho.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja se muestra al natural. Esas son sus "señales de vida" y así de orgullosa las muestra en la red. "Pantoestrías y pantocurvys", las ha llamado.

View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal, tal para cual. Madre e hija han posado como auténticas modelos.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles se llena de "vida, luz, paz y amor". La colaboradora de televisión ha compartido una imagen disfrutando de la naturaleza y se puede comprobar que está en un gran momento.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian celebra el quinto cumpleaños de Saint. "una de mis almas gemelas", ha confesado. "Siempre serás mi niño pequeño", ha escrito junto a un bonito texto.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Lorena Gómez celebra sus errores. Gracias a ellos aprendió y así ha reflexionado con sus seguidores de la red.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Shakira revoluciona a sus seguidores con un vídeo de lo más ochentero. La cantante estrena vídeo con Black Eyed Peas y sus seguidores se han vuelto locos.

View this post on Instagram A post shared by Carolina Bang (@carolinabang) Carolina Bang celebra el cumpleaños de su chico, Álex de la Iglesia. La pareja se ha convertido en una de las más consolidadas del panorama nacional y no se separan ni en el trabajo.

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García vuelve a Viva la vida. Tras dar positivo en Covid19, la presentadora volverá a coger el testigo del programa de Telecinco, ¡está totalmente recuperada!

View this post on Instagram A post shared by Romee Strijd (@romeestrijd) Romee Strijd comparte el nacimiento de su primera hija. El ángel de Victoria's Secret se ha sumado al auténtico baby boom de las celebrities este 2020 con el nacimiento de Mint. ¡Enhorabuena!

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio, agobiada por su prueba de 'El Hormiguero' La colaboradora ha confesado que está muy nerviosa y que ha pasado varias horas sin dormir al pensar en el reto al que tendrá que enfrentarse en el programa.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) El regalo que provoca que a Chenoa se le "ilumine" la cara La cantante ha compartido el bonito ramo de flores que ha recibido de forma sorpresa. Un detalle que ha provocado que se le ilumine la cara. ¿Quién se lo habrá regalado?

View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) El romántico mensaje de Violeta a su chico Violeta ha confesado que no comprende cómo sigue sin cansarse de Fabio después de haber hecho dos años juntos. De hecho, ha admitido que cada día "le quiere más".

View this post on Instagram A post shared by David Cava (@david_cava) Mayka se introduce en el mundo de la música La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho su primera incursión en el mundo de la música participando en un videoclip del artista David Cava.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, su vestido más excéntrico La última novedad de Kim Kardashian ha sido lucir un vestido muy entallado y en el que tiene estampada... ¡su propia cara! Sin duda, una iniciativa que ha impactado mucho a sus seguidores.

Tik tok Edurne presume de tripita de embarazada La cantante ha mostrado a través de un divertido vídeo de 'Tik Tok' lo mucho que ha crecido su barriga desde que anunció que estaba embarazada.

View this post on Instagram A post shared by Laura Fa (@laura__fa) Laura Fa sorprende con una fotografía en ropa interior La colaboradora ha dejado a todos sus seguidores impactados al compartir una fotografía donde aparece tumbada en la cama y en ropa interior.

Instagram Violeta Mangriñán, preocupada por su abuela La extronista ha confesado que está muy preocupada por su abuela, ya que podría haber contraído coronavirus, al igual que otros miembros de su familia. De momento, se encuentra a la espera de los resultados.

Dorothy estrena 'single' La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha sacado su primer 'single' junto a Francis, llamado 'Noche loca'. De esta forma, comienza su incursión en el mundo de la música.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Momo (@sergiomomo) Ester Expósito parodia su propio baile junto a Sergio Momo El baile de la actriz terminó convirtiéndose en uno de los vídeos más virales de 'Instagram'. Ahora, ella y el actor Sergio Momo han querido rememorar este momento con una divertida pariodia.

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume muestra... ¡sus tres piernas! Daniela Blume ha sorprendido con este montaje en el que aparece con tres piernas. "¿Me amarás igual ahora que soy una chica de tres piernas? ¿o tal vez más?", ha preguntado en esta original publicación.

View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) María Castro, dos meses con su bebé La actriz ha compartido una tierna imagen dando de mamar a su bebé para celebrar que han pasado dos meses desde su nacimiento.

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Elsa Pataky vive uno momento muy especial La actriz ha compartido uno de los momentos más únicos e inolvidables que ha vivido a lo largo de su vida, y es que ha ayudado a nacer a un potro.

View this post on Instagram A post shared by @danirovira Dani Rovira comparte una de las experiencias más emocionantes que ha vivido El humorista ha confesado que para él ha sido todo un honor poder estar junto a Javier Gómez Moya, con quien corrió 800 metros y por el que siente una gran admiración y cariño.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez revoluciona las redes con su sensual baile La pareja de Cristiano Ronaldo ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un vídeo en el que demuestra sus grandes dotes para bailar 'twerking'.

View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) El asombro del hijo de Eva González al ver el arco iris Eva González ha compartido una bonita imagen en la que muestra la reacción de su hijo al ver por primera vez un arco iris. Parece que el primer impulso del pequeño ha sido intentar cogerlo.

View this post on Instagram A post shared by NATALIA (@nataliaoficial) ¿Qué se ha hecho Natalia en la cara? La cantante ha confesado a sus seguidores que ha decidido hacerse un tratamiento de 'micro blanding' para reforzar su mirada. La artista ha reconocido que está encantada con el resultado.

View this post on Instagram A post shared by Alicia Keys (@aliciakeys) Alicia Keys ¡se queda sin boca! Alicia Keys ha compartido un divertido vídeo junto a Jason Derulo en el que muestra cómo ha terminado quedándose sin boca mientras el cantante muestra su asombro al ver el rostro de su compañera.

View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) La foto más tierna de Roberto Leal El presentador ha compartido una fotografía donde se le puede ver a él cuándo era pequeño. Una instantánea que ha conquistado a todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) María Castro muestra su regalo más especial La actriz ha confesado a sus seguidores cuál es el mejor regalo que pueden hacerle en estos momentos. María Castro ha mostrado su cara de felicidad después de haber podido dormir ocho horas seguidas, y es que desde que llegó su pequeña eso se ha convertido en "todo un milagro".

