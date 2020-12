View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez revoluciona las redes con su sensual baile La pareja de Cristiano Ronaldo ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un vídeo en el que demuestra sus grandes dotes para bailar 'twerking'.

Dani Rovira comparte una de las experiencias más emocionantes que ha vivido El humorista ha confesado que para él ha sido todo un honor poder estar junto a Javier Gómez Moya, con quien corrió 800 metros y por el que siente una gran admiración y cariño.

Elsa Pataky vive uno momento muy especial La actriz ha compartido uno de los momentos más únicos e inolvidables que ha vivido a lo largo de su vida, y es que ha ayudado a nacer a un potro.

María Castro, dos meses con su bebé La actriz ha compartido una tierna imagen dando de mamar a su bebé para celebrar que han pasado dos meses desde su nacimiento.

Daniela Blume muestra... ¡sus tres piernas! Daniela Blume ha sorprendido con este montaje en el que aparece con tres piernas. "¿Me amarás igual ahora que soy una chica de tres piernas? ¿o tal vez más?", ha preguntado en esta original publicación.

