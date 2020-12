View this post on Instagram A post shared by Sergio Momo (@sergiomomo) Ester Expósito parodia su propio baile junto a Sergio Momo El baile de la actriz terminó convirtiéndose en uno de los vídeos más virales de 'Instagram'. Ahora, ella y el actor Sergio Momo han querido rememorar este momento con una divertida pariodia.

Dorothy estrena 'single' La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha sacado su primer 'single' junto a Francis, llamado 'Noche loca'. De esta forma, comienza su incursión en el mundo de la música.

Instagram Violeta Mangriñán, preocupada por su abuela La extronista ha confesado que está muy preocupada por su abuela, ya que podría haber contraído coronavirus, al igual que otros miembros de su familia. De momento, se encuentra a la espera de los resultados.

View this post on Instagram A post shared by Laura Fa (@laura__fa) Laura Fa sorprende con una fotografía en ropa interior La colaboradora ha dejado a todos sus seguidores impactados al compartir una fotografía donde aparece tumbada en la cama y en ropa interior.

Tik tok Edurne presume de tripita de embarazada La cantante ha mostrado a través de un divertido vídeo de 'Tik Tok' lo mucho que ha crecido su barriga desde que anunció que estaba embarazada.

