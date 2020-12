View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, su vestido más excéntrico La última novedad de Kim Kardashian ha sido lucir un vestido muy entallado y en el que tiene estampada... ¡su propia cara! Sin duda, una iniciativa que ha impactado mucho a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by David Cava (@david_cava) Mayka se introduce en el mundo de la música La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho su primera incursión en el mundo de la música participando en un videoclip del artista David Cava.

View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) El romántico mensaje de Violeta a su chico Violeta ha confesado que no comprende cómo sigue sin cansarse de Fabio después de haber hecho dos años juntos. De hecho, ha admitido que cada día "le quiere más".

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) El regalo que provoca que a Chenoa se le "ilumine" la cara La cantante ha compartido el bonito ramo de flores que ha recibido de forma sorpresa. Un detalle que ha provocado que se le ilumine la cara. ¿Quién se lo habrá regalado?

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio, agobiada por su prueba de 'El Hormiguero' La colaboradora ha confesado que está muy nerviosa y que ha pasado varias horas sin dormir al pensar en el reto al que tendrá que enfrentarse en el programa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io