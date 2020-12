View this post on Instagram A post shared by Romee Strijd (@romeestrijd) Romee Strijd comparte el nacimiento de su primera hija. El ángel de Victoria's Secret se ha sumado al auténtico baby boom de las celebrities este 2020 con el nacimiento de Mint. ¡Enhorabuena!

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García vuelve a Viva la vida. Tras dar positivo en Covid19, la presentadora volverá a coger el testigo del programa de Telecinco, ¡está totalmente recuperada!

View this post on Instagram A post shared by Carolina Bang (@carolinabang) Carolina Bang celebra el cumpleaños de su chico, Álex de la Iglesia. La pareja se ha convertido en una de las más consolidadas del panorama nacional y no se separan ni en el trabajo.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Shakira revoluciona a sus seguidores con un vídeo de lo más ochentero. La cantante estrena vídeo con Black Eyed Peas y sus seguidores se han vuelto locos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io