View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Sara Sálamo enseña su truco para las últimas semanas de embarazo. "Época del destape. 😂🤰🏽Solo quería compartiros mi truco de poner una tirita en el ombligo para notar menos tensión en las últimas semanas, y de paso, hacer mención a lo bonita que eres, Madrid", ha escrito junto a esta imagen en la que enseña su tripita de embarazada a pocas semanas de dar a luz.

View this post on Instagram A post shared by Marc Márquez (@marcmarquez93) Marc Márquez agradece las muestras de cariño. Tras su reciente operación el piloto de motociclismo ha compartido una fotografía del hospital agradeciendo el apoyo.

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla y Anna Padilla se marcan un baile. Madre e hija se llevan fenomenal por eso no dudan en mostrar su complicidad a través de las redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Pau (@paugasol) El tierno mensaje de felicitación de Pau Gasol. El jugador de baloncesto ha compartido una imagen de la hija de Kobe Bryant que celebra sus 4 añitos de vida.

View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) David Bustamante y Yana Olina gritan su amor. El cantante ha querido compartir una tierna imagen junto a su chica con la que ha pasado un día de ensueño en el parque de atracciones.

