View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) El mejor proyecto de Nagore Robles. No podía ser otro que su vida con Sandra Barneda, "mi compañera, mi socia, mi hogar".

Sebastián Yatra incendia la red. Sus seguidores no han podido pasar por alto esa V tan marcada... ¡Qué manera de hacernos entrar en calor en diciembre!

View this post on Instagram A post shared by Juana Acosta (@juana_acosta) Juana Acosta, a remojo en pleno diciembre. ¡Por favor, nos morimos de envidia! Un día libre en pleno invierno y disfrutarlo de esa manera.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Así era Laura Escanes de pequeña. ¡Nos la comemos, por favor! Y nos recuerda muchísimo a Roma, al menos con esa pose sin haberle visto del todo la carita.

View this post on Instagram A post shared by Manuel Diaz “El Cordobés” (@elcordobesoficial) El Cordobés comparte una sincera reflexión. Con una fotografía en blanco y negro de lo más nostálgica, ha escrito "mis padres no me dieron todo lo que quise pero sí todo lo que pudieron, y eso es suficiente".

View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA | Directora de Arte (@alejandra_osborne) Alejandra celebra el amor incondicional por su padre por su cumpleaños. Bertín Osborne está de celebración y no solo de cumpleaños, también por tener la familia que tiene, con la que no deja de "disfrutar la vida".

