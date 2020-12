View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) El último retoque de María Patiño. "Os lo cuento sin filtros, no hay que ocultar los tratamientos que nos hacemos", ha confesado, y así ha contado que se ha sometido a un tratamiento para la piel: Efecto Glowy.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La tierna declaración de amor de Vicky Martín Berrocal a su hija por su cumpleaños. La orgullosa mamá de Alba Díaz ha compartido esta bonita imagen acompañada de unas emotivas palabras a su ya no tan pequeña... "Mi vida entera, la quiero más que a mi propia piel".

View this post on Instagram A post shared by Martiño Rivas (@martino_rivas) Martín Rivas presume de torso. El actor ha lucido cuerpazo sin camiseta y no se ha cortado un pelo a la hora de mostrar músculo a músculo su tipazo... ¡Ojo!

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tamara Falcó comparte un intenso momento religioso. La marquesa de Griñón ha publicado esta imagen de la Virgen de Guadalupe junto al mensaje de una homilía.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal, ¿en qué piensa? Pues aunque ya ha llegado la Navidad, el cantante tiene la cabeza en el mar y el sol...

View this post on Instagram A post shared by Ona Carbonell (@ona_carbonell) Ona Carbonell, ¡con las manos ocupadísimas! Esto sí que es salir a dar un paseo, aprovechando para pasear a las mascotas, al bebé, y así tomarse un respiro.

View this post on Instagram A post shared by FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) Fernando Verdasco nos enseña su super espalda. El tenista ha revolucionado a sus seguidores en la red con este vídeo en el que trabaja musculitos... Sobran las palabras.

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) María Patiño recuerda a su padre. Con un emotivo mensaje, la presentadora ha confesado lo mucho que echa de menos a su padre: "pero no noto tu ausencia, tu manera de ser me ayuda a estar".

View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) Natalia Sánchez, nostálgica con su adolescencia. Cuando solo eran niños, los protas de Los Serrano montaron este grupito de música que para muchos marcó su infancia, y hoy Natalia ha querido recordar como fue aquella bonita época.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) Kylie Jenner comparte una tierna fotografía junto a su hija Kylie Jenner comparte cada momento que puede junto a su pequeña. Ahora, ha querido compartir una fotografía donde aparecen las dos vestidas con el mismo abrigo, y es que les gusta ir siempre conjuntadas.

View this post on Instagram A post shared by Josie (@josietv) Josie conquista a sus seguidores con este montaje fotográfico El estilista ha compartido una divertida fotografía donde aparece sentado en un trono y en la que se puede ver el logo de 'MasterChef'. De esta forma tan curiosa ha querido explicar lo feliz que se siente al haber concursado en este programa.

View this post on Instagram A post shared by Maestro Joao (@maestro_joao) El Maestro Joao dedica unas bonitas palabras a su chico El Maestro Joao está viviendo un gran momento sentimental, y es que parece haber encontrado la felicidad junto a "su rubio". Ahora, ha querido dedicarle unas románticas palabras en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Los colaboradores de 'Sálvame' felicitan la Navidad Miguel Frigenti ha compartido un divertido vídeo junto a sus compañeros de 'Sálvame' para felicitar la Navidad a todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk vuelve al trabajo tras dar a luz La actriz ha anunciado que recupera su rutina después de haber estado un tiempo de baja tras haber dado a luz a su pequeño. Ahora, se muestra muy emocionada de poder volver al trabajo.

View this post on Instagram A post shared by Santiago Segura (@ssantiagosegura) Santiago Segura, orgulloso de Flo Flo acudió a 'MasterChef Celebrity' confesando que su propósito era superar a Santiago Segura y permanecer en el programa más tiempo que él. Algo que ha conseguido con creces, ya que se ha obtenido el segundo puesto. Ahora, su amigo ha querido reconocer lo orgulloso que se siente de él por haber logrado llegar tan lejos en el programa.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) María Pombo recuerda a su abuelo Con una bonita frase, la influencer ha querido recordar a su abuelo y ha reconocido lo mucho que siente que él no pueda estar para recitarle a sus bisnietos.

View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) María Castro, su dura vuelta al trabajo La actriz ha anunciado que vuelve a retomar su rutina después de haber sido madre. Además, ha reconocido tener sentimientos encontrados, ya que le cuesta tener que separarse de su bebé.

Stories María Patiño, su romántica felicitación La presentadora de 'Socilité' ha dedicado una bonita felicitación a su chico para celebrar los 14 años que llevan juntos. Un bonito gesto que ha ido acompañada de una fotografía de ellos dos en la playa.

Instagram Adara Molinero, su nuevo retoque estético La ex concursante de 'GHVIP' ha anunciado que ha decidido acudir al dentista para corregir una pequeña desviación que sufre en sus dientes de arriba.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La pequeña Lola ya consigue ponerse de pie solita. Toñi Moreno ha querido contar cómo crece su pequeña y lo feliz que se pone cuando consigue ponerse en pie, y es todo un sueño para la presentadora ver a su hija dar pequeños pasitos.

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) María Adánez muestra cómo crece su tripita. 14 semanas y creciendo, el pequeño Claudio va creciendo y su orgullosa mamá está deseando tenerle entre sus brazos.

View this post on Instagram A post shared by Pepon Nieto (@peponnieto) Pepón Nieto recuerda grandes momentos. ¡Por favor, qué alegría volver a ver así a los hombres de Paco! Hugo Silva ha confesado que ese día se rieron muchísimo, y no nos sorprende nada.

View this post on Instagram A post shared by Pastora Soler (@pastora_soler) Pastora Soler comparte una estampa única. Sus compañeros de 'La Voz' tocándole la tripita que lucía durante las grabaciones del programa. ¡Qué gran recuerdo!

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, así lo pasa en pleno diciembre. La empresaria disfruta en el jacuzzi, al exterior, y con un solazo envidiable.

Sebastián Yatra incendia la red. Sus seguidores no han podido pasar por alto esa V tan marcada... ¡Qué manera de hacernos entrar en calor en diciembre!

View this post on Instagram A post shared by Juana Acosta (@juana_acosta) Juana Acosta, a remojo en pleno diciembre. ¡Por favor, nos morimos de envidia! Un día libre en pleno invierno y disfrutarlo de esa manera.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Así era Laura Escanes de pequeña. ¡Nos la comemos, por favor! Y nos recuerda muchísimo a Roma, al menos con esa pose sin haberle visto del todo la carita.

View this post on Instagram A post shared by Manuel Diaz “El Cordobés” (@elcordobesoficial) El Cordobés comparte una sincera reflexión. Con una fotografía en blanco y negro de lo más nostálgica, ha escrito "mis padres no me dieron todo lo que quise pero sí todo lo que pudieron, y eso es suficiente".

View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA | Directora de Arte (@alejandra_osborne) Alejandra celebra el amor incondicional por su padre por su cumpleaños. Bertín Osborne está de celebración y no solo de cumpleaños, también por tener la familia que tiene, con la que no deja de "disfrutar la vida".

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) El mejor proyecto de Nagore Robles. No podía ser otro que su vida con Sandra Barneda, "mi compañera, mi socia, mi hogar".

