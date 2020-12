María Adánez nos enseña cómo crece su tripita

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) María Adánez muestra cómo crece su tripita. 14 semanas y creciendo, el pequeño Claudio va creciendo y su orgullosa mamá está deseando tenerle entre sus brazos.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La pequeña Lola ya consigue ponerse de pie solita. Toñi Moreno ha querido contar cómo crece su pequeña y lo feliz que se pone cuando consigue ponerse en pie, y es todo un sueño para la presentadora ver a su hija dar pequeños pasitos.

View this post on Instagram A post shared by Pepon Nieto (@peponnieto) Pepón Nieto recuerda grandes momentos. ¡Por favor, qué alegría volver a ver así a los hombres de Paco! Hugo Silva ha confesado que ese día se rieron muchísimo, y no nos sorprende nada.

View this post on Instagram A post shared by Pastora Soler (@pastora_soler) Pastora Soler comparte una estampa única. Sus compañeros de 'La Voz' tocándole la tripita que lucía durante las grabaciones del programa. ¡Qué gran recuerdo!

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, así lo pasa en pleno diciembre. La empresaria disfruta en el jacuzzi, al exterior, y con un solazo envidiable.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io