Cedidas TopTenRealEstateDeals Lo mejorcito de Miami Menuda maravilla de mansión, una casa con doce habitaciones y un anexo para invitados. El jardín está muy cuidado y lo preside una piscina.

Cedidas TopTenRealEstateDeals Para disfrutar del sol La mansión tiene un patio interior, ideal para pasear y disfrutar del buen tiempo de Florida.

Cedidas TopTenRealEstateDeals ¡Ojo con el pasillo! Para ir de la casa principal a la de invitados, Marc tiene que recorrer este pasillo inspirado en un castillo medieval.

Cedidas TopTenRealEstateDeals Luz natural Tanto el salón principal como la zona de estar cuentan con techos altos y grandes ventanales, fuente de luz natural que, junto a un una tapicería en beige, aumenta la sensación (como si hiciera falta) de amplitud.

Cedidas TopTenRealEstateDeals Colores claros Los tonos blancos, beige y gris utilizados en la zona de estar dan, aún más, sensación de amplitud.

Cedidas TopTenRealEstateDeals De madera Ésta es una de las tres cocinas que tiene la casa. Combina lo rústico con el mármol y cuenta con dos isletas para desayunar o picotear de manera informal.

Cedidas TopTenRealEstateDeals El dormitorio principal El resto de la casa es bastante sobria, pero Marc decidió meter color en su habitación. Destaca el cabecero floral a juego con las cortinas.

Cedidas TopTenRealEstateDeals Un baño en suite La zona de aseo y baño del dormitorio principal es espectacular por su amplitud y equipamiento.

Cedidas TopTenRealEstateDeals Agua calentita Detrás de la piscina, hay un jacuzzi enmarcado en piedra. Éste ha sido decorado con un precioso mosaico.

Cedidas TopTenRealEstateDeals Un comedor al aire libre Junto a la piscina, la propiedad dispone de una zona de estar y comedor exterior con barbacoa incluida.

Cedidas TopTenRealEstateDeals ¡Qué pasada! Ideal para el verano, la piscina cuenta con un porche anexo con una modernísima barbacoa. El jardín tiene más de 500 metros cuadrados.

