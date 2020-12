View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) María Patiño recuerda a su padre. Con un emotivo mensaje, la presentadora ha confesado lo mucho que echa de menos a su padre: "pero no noto tu ausencia, tu manera de ser me ayuda a estar".

instagram Georgina nos enseña la decoración navideña de su casa. La familia Ronaldo Rodríguez se lo ha currado y mucho. En su amplia casa han puesto un enorme árbol que les ha quedado precioso, pero además, la han decorado con elementos de lo más navideños: Renos, Papá Noel... ¡Qué bonito!

View this post on Instagram A post shared by Ona Carbonell (@ona_carbonell) Ona Carbonell, ¡con las manos ocupadísimas! Esto sí que es salir a dar un paseo, aprovechando para pasear a las mascotas, al bebé, y así tomarse un respiro.

View this post on Instagram A post shared by FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) Fernando Verdasco nos enseña su super espalda. El tenista ha revolucionado a sus seguidores en la red con este vídeo en el que trabaja musculitos... Sobran las palabras.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) Natalia Sánchez, nostálgica con su adolescencia. Cuando solo eran niños, los protas de Los Serrano montaron este grupito de música que para muchos marcó su infancia, y hoy Natalia ha querido recordar como fue aquella bonita época.

