María Patiño muestra su último retoque estético

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) El último retoque de María Patiño. "Os lo cuento sin filtros, no hay que ocultar los tratamientos que nos hacemos", ha confesado, y así ha contado que se ha sometido a un tratamiento para la piel: Efecto Glowy.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) La tierna declaración de amor de Vicky Martín Berrocal a su hija por su cumpleaños. La orgullosa mamá de Alba Díaz ha compartido esta bonita imagen acompañada de unas emotivas palabras a su ya no tan pequeña... "Mi vida entera, la quiero más que a mi propia piel".

View this post on Instagram A post shared by Martiño Rivas (@martino_rivas) Martín Rivas presume de torso. El actor ha lucido cuerpazo sin camiseta y no se ha cortado un pelo a la hora de mostrar músculo a músculo su tipazo... ¡Ojo!

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tamara Falcó comparte un intenso momento religioso. La marquesa de Griñón ha publicado esta imagen de la Virgen de Guadalupe junto al mensaje de una homilía.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal, ¿en qué piensa? Pues aunque ya ha llegado la Navidad, el cantante tiene la cabeza en el mar y el sol...

