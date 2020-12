View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez, su christmas más sexy. Como si de una postal navideña se tratase, la modelo ha compartido este fotón en lencería de color rojo (más de Navidad imposible) y ha hecho arder la red, ¡qué sexy!

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez se estrena en Tiktok con un divertido vídeo. No ha bailado ni ha compartido su primer vídeo con su chico, el presentador ha optado por el humor para estrenarse en la red social de moda.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) María Pombo, así ha crecido su tripita. La influencer ha compartido con sus seguidores el cambiazo que ha dado su barriguita desde los 4 a los 9 meses. El peque está a punto de llegar y no sabemos si será de los peques de la clase y nacerá a finales de diciembre o esperará a principios de enero...

View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) Amelia Bono se derrite con su marido, Manuel Martos. Es el cumpleaños de su chico favorito y para celebrarlo le ha dedicado unas bonitas y románticas palabras: "Cada día te quiero más".

View this post on Instagram A post shared by Ana (@anasoria.7) La declaración de amor de Ana Soria que no es a Enrique Ponce. No es al diestro pero sí al nuevo miembro de su familia, Ney, un perrete que ha llegado a sus vidas y que ya les alegra el corazón.

