View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez sorprende con una sensual fotografía La novia de Cristiano Ronaldo ha decidido realizar un original posado navideño vestida con lencería junto al árbol. Una publicación que ha dejado impresionados a todos sus seguidores.

Instagram Pilar Rubio consigue el cinturón naranja La colaboradora ha confesado estar muy feliz tras haber conseguido el cinturón naranja. "Hoy ha sido uno de los días más bonitos de mi vida. Por fin me examiné de cinturón naranja de Kick Boxing y lo conseguí. Es indescriptible la emoción que siento", ha escrito junto a la publicación.

View this post on Instagram A post shared by Romee Strijd (@romeestrijd) Romee Strijd refleja el cambio que ha experimentado durante su embarazo La modelo ha publicado cinco fotografías con las que ha querido reflejar cómo ha ido cambiando su barriga durante el embarazo y lo mucho que ha llegado a crecer.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría y Miguel Torres, un bonito posado navideño La pareja ha posado muy conjuntada y completamente preparada para recibir la Navidad. En la fotografía se ve a ambos posando muy felices junto al pequeño que esperan.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Miguel Frigenti, feliz junto a sus mascotas El colaborador ha dejado claro lo importante que son para él sus mascotas y lo mucho que le ayudan a tener seguridad y "bienestar emocional".

