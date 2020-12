La semana de los famosos

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide presenta su nueva novela. El próximo 10 de marzo el publicista sacará a la venta su nuevo libro, 'El chisme'. Diez años después de su primera novela.

Esmeralda Moya luce tripita. La actriz se ha sumado al baby boom de este 2020 y nos ha querido enseñar cómo crece su barriguita.

Chenoa necesita ayuda con su vestido. Le quedan los dos tan bien que no sabe por cuál decantarse, ¿rojo o negro? Los dos son preciosos, así que elija el que elija es triunfo asegurado.

María Sharapova se casa. La deportista se ha comprometido con uno de los mejores amigos de los príncipes Guillermo y Enrique, el empresario y marchante de arte Alex Gilfkes.

Mila Ximénez nos presenta a Ova. La colaboradora de 'Sálvame' ha posado así de feliz junto a su nueva perrita, Ova.

Diego Matamoros desvela lo mejor de su 2020. Carla Barber, ella ha sido lo mejor que le ha pasado este año y así lo ha desvelado él mismo: "Mi regalo".

María Patiño presume de relación con Pablo Alborán. El cantante le ha dedicado su nuevo disco y ella no ha dudado en agradecérselo públicamente, y de paso presumir un poquito de buena relación.

Sara Carbonero, muy emocionada con su nuevo proyecto laboral La periodista ha confesado sentir una gran emoción al saber que volverá a la radio, una de sus grandes pasiones. Para ella, no ha habido una mejor forma de terminar este 2020.

Kim Kardashian al natural La infuencer se ha unido al reto de otros famosos como Nuria Roca y ha publicado una fotografía donde aparece en pijama y con la cara completamente lavada.

Hilary Duff anuncia que se cancela el reboot de Lizzy McGuire La cantante y actriz ha dado una mala noticia para los fans de la serie Lizzy McGuire, y es que parece que, finalmente, se cancela el reboot que 'Dinsey +' había anunciado.

Laura Matamoros recibe un regalo muy especial de Benji Laura Matamoros y Benji parecen estar mejor que nunca. La hija de Kiko no ha dudado en publicar una fotografía donde muestra su felicidad al ver que su chico le ha regalado un ramo de flores.

Efrén Reyero, ¿un mensaje con dedicatoria? El ex concursante de 'La casa fuerte 2' no ha dejado de comentar en las publicaciones de Marta López. Ahora, además, ha escrito un mensaje muy enigmático en sus redes sociales. ¿Estará dirigido a ella?

Cristina Pedroche se prepara, impaciente, para las Campanadas Para la colaboradora este es uno de los días más importantes del año y por este motivo intenta prepararse concienzudamente para poder seguir impresionando con su aparición año tras año en las Campanadas.

Javier Calvo y su curiosa costumbre con los pasillos El actor ha confesado que no puede evitar intentar escalar por los pasillos y ha hecho una demostración de su gran habilidad para subir hasta el techo.

Instagram El recuerdo más especial de Gema López La colaboradora ha compartido un recuerdo de cómo vivió la Navidad el año pasado, antes de saber "todo lo que estaba por venir".

Twitter Mala Rodríguez se hace una cuenta de 'Only Fans' La cantante ha confesado que se ha abierto una cuenta en 'Only Fans' para poder mostrar sus clases de drunk yoga y "más cositas". Una noticia que ha revolucionado las redes sociales y que ha dejado sorprendidos a sus seguidores.

Natalia Rodríguez se convierte en Shakira La cantante ha sorprendido con un divertido vídeo en el que aparece representando el nuevo videoclip de Shakira. Lo cierto es que son como dos gotas de agua.

El estilismo de Nuria Roca en su infancia La colaboradora de 'El Hormiguero' ha compartido varias imágenes de ella cuando era más joven para mostrar el estilismo que llevaba entonces.

Instagram Adara Molinero anuncia que tiene un nuevo proyecto entre manos La ex gran hermana ha confesado que ha estado ausente en redes sociales porque está preparando algo muy especial. Sin embargo, por ahora no ha podido decir de qué se trata.

Verdeliss comparte un divertido vídeo junto a su marido Ella misma ha reconocido que a ninguno de los dos se les da muy bien bailar. Sin embargo, han querido compartir este divertido vídeo para mostrar alegría en estos días tan complicados.

La fotografía más tierna de Priyanka y Nick La pareja ha compartido una fotografía muy romántica donde se les puede ver a ambos muy acaramelados en su sofá con la casa decorada para celebrar la Navidad.

Nagore Robles realiza sus ejercicios de yoga ¡completamente desnuda! Con un mensaje en el que expresa lo orgullosa y poderosa que se siente, la colaboradora ha compartido un vídeo en el que se le puede ver realizando sus ejercicios de yoga sin nada de ropa.

Miguel Frigenti, feliz junto a sus mascotas El colaborador ha dejado claro lo importante que son para él sus mascotas y lo mucho que le ayudan a tener seguridad y "bienestar emocional".

Paula Echevarría y Miguel Torres, un bonito posado navideño La pareja ha posado muy conjuntada y completamente preparada para recibir la Navidad. En la fotografía se ve a ambos posando muy felices junto al pequeño que esperan.

Romee Strijd refleja el cambio que ha experimentado durante su embarazo La modelo ha publicado cinco fotografías con las que ha querido reflejar cómo ha ido cambiando su barriga durante el embarazo y lo mucho que ha llegado a crecer.

Instagram Pilar Rubio consigue el cinturón naranja La colaboradora ha confesado estar muy feliz tras haber conseguido el cinturón naranja. "Hoy ha sido uno de los días más bonitos de mi vida. Por fin me examiné de cinturón naranja de Kick Boxing y lo conseguí. Es indescriptible la emoción que siento", ha escrito junto a la publicación.

Georgina Rodríguez sorprende con una sensual fotografía La novia de Cristiano Ronaldo ha decidido realizar un original posado navideño vestida con lencería junto al árbol. Una publicación que ha dejado impresionados a todos sus seguidores.

