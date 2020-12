View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles realiza sus ejercicios de yoga ¡completamente desnuda! Con un mensaje en el que expresa lo orgullosa y poderosa que se siente, la colaboradora ha compartido un vídeo en el que se le puede ver realizando sus ejercicios de yoga sin nada de ropa.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) La fotografía más tierna de Priyanka y Nick La pareja ha compartido una fotografía muy romántica donde se les puede ver a ambos muy acaramelados en su sofá con la casa decorada para celebrar la Navidad.

View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) Verdeliss comparte un divertido vídeo junto a su marido Ella misma ha reconocido que a ninguno de los dos se les da muy bien bailar. Sin embargo, han querido compartir este divertido vídeo para mostrar alegría en estos días tan complicados.

Instagram Adara Molinero anuncia que tiene un nuevo proyecto entre manos La ex gran hermana ha confesado que ha estado ausente en redes sociales porque está preparando algo muy especial. Sin embargo, por ahora no ha podido decir de qué se trata.

View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) El estilismo de Nuria Roca en su infancia La colaboradora de 'El Hormiguero' ha compartido varias imágenes de ella cuando era más joven para mostrar el estilismo que llevaba entonces.

