View this post on Instagram A post shared by NATALIA (@nataliaoficial) Natalia Rodríguez se convierte en Shakira La cantante ha sorprendido con un divertido vídeo en el que aparece representando el nuevo videoclip de Shakira. Lo cierto es que son como dos gotas de agua.

Twitter Mala Rodríguez se hace una cuenta de 'Only Fans' La cantante ha confesado que se ha abierto una cuenta en 'Only Fans' para poder mostrar sus clases de drunk yoga y "más cositas". Una noticia que ha revolucionado las redes sociales y que ha dejado sorprendidos a sus seguidores.

Instagram El recuerdo más especial de Gema López La colaboradora ha compartido un recuerdo de cómo vivió la Navidad el año pasado, antes de saber "todo lo que estaba por venir".

View this post on Instagram A post shared by Javier Calvo (@javviercalvo) Javier Calvo y su curiosa costumbre con los pasillos El actor ha confesado que no puede evitar intentar escalar por los pasillos y ha hecho una demostración de su gran habilidad para subir hasta el techo.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche se prepara, impaciente, para las Campanadas Para la colaboradora este es uno de los días más importantes del año y por este motivo intenta prepararse concienzudamente para poder seguir impresionando con su aparición año tras año en las Campanadas.

