View this post on Instagram A post shared by EFRÉN REYERO FERNANDEZ (@efrenreyero) Efrén Reyero, ¿un mensaje con dedicatoria? El ex concursante de 'La casa fuerte 2' no ha dejado de comentar en las publicaciones de Marta López. Ahora, además, ha escrito un mensaje muy enigmático en sus redes sociales. ¿Estará dirigido a ella?

View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Laura Matamoros recibe un regalo muy especial de Benji Laura Matamoros y Benji parecen estar mejor que nunca. La hija de Kiko no ha dudado en publicar una fotografía donde muestra su felicidad al ver que su chico le ha regalado un ramo de flores.

View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) Hilary Duff anuncia que se cancela el reboot de Lizzy McGuire La cantante y actriz ha dado una mala noticia para los fans de la serie Lizzy McGuire, y es que parece que, finalmente, se cancela el reboot que 'Dinsey +' había anunciado.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian al natural La infuencer se ha unido al reto de otros famosos como Nuria Roca y ha publicado una fotografía donde aparece en pijama y con la cara completamente lavada.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero, muy emocionada con su nuevo proyecto laboral La periodista ha confesado sentir una gran emoción al saber que volverá a la radio, una de sus grandes pasiones. Para ella, no ha habido una mejor forma de terminar este 2020.

