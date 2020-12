El divertido 'detrás de cámaras' del christmas de los Beckham

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) El divertido 'detrás de cámaras' de la postal navideña de la familia Beckham. Los perretes han querido ser parte del christmas de este año, y era una idea genial, pero ¡no paraban quietos! El resultado ha sido de lo más divertido.

View this post on Instagram A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) María Sharapova se casa. La deportista se ha comprometido con uno de los mejores amigos de los príncipes Guillermo y Enrique, el

empresario y marchante de arte Alex Gilfkes.



View this post on Instagram A post shared by Mila Ximenez (@milaximenezoficial) Mila Ximénez nos presenta a Ova. La colaboradora de 'Sálvame' ha posado así de feliz junto a su nueva perrita, Ova.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros desvela lo mejor de su 2020. Carla Barber, ella ha sido lo mejor que le ha pasado este año y así lo ha desvelado él mismo: "Mi regalo".

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) María Patiño presume de relación con Pablo Alborán. El cantante le ha dedicado su nuevo disco y ella no ha dudado en agradecérselo públicamente, y de paso presumir un poquito de buena relación.

