Ylenia desvela el mal momento que ha pasado con la salud de su perrita

ig El drama de Ylenia con su perrita. La colaboradora de 'Viva la vida' ha confesado el sufrimiento que ha pasado con su perrita: "Tenía una infección de pus, se encontraba fatal, le han tenido que quitar el útero de urgencia. No lo he pasado tan mal en mi vida".

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide presenta su nueva novela. El próximo 10 de marzo el publicista sacará a la venta su nuevo libro, 'El chisme'. Diez años después de su primera novela.

View this post on Instagram A post shared by E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya) Esmeralda Moya luce tripita. La actriz se ha sumado al baby boom de este 2020 y nos ha querido enseñar cómo crece su barriguita.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa necesita ayuda con su vestido. Le quedan los dos tan bien que no sabe por cuál decantarse, ¿rojo o negro? Los dos son preciosos, así que elija el que elija es triunfo asegurado.

instagram La tierna postal navideña de Ortega Cano, Ana María Aldón, y su hijo. La familia ha posado así de cómplice y cariñosa para felicitar las fiestas a sus seguidores.

