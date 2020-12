View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) Anabel Pantoja comparte su plan de domingo en pareja. La colaboradora de Sálvame ha mostrado la realidad trans su romántico plan de peli y manta. ¿A cuántos más os pasa?

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El sorprendente posado de Kiko y Ortega Cano. ¿Han sellado la paz? Este posado navideño es, sin duda, el más revolucionario de la red. Hasta ahora Kiko Hernández y el diestro no parecían guardar muy buena relación, ¿ahora son amigos?

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio recuerda grandes momentos con su hijo. El colaborador televisivo no duda en compartir con sus seguidores los momentos más memorables con su hijo Álex. Esta vez se ha remontado hasta 2007.

View this post on Instagram A post shared by Princess Madeleine of Sweden (@princess_madeleine_of_sweden) La tristeza de Magdalena de Suecia por no poder la Navidad en casa. La princesa ha compartido la noticia de que no podrá viajar a a Suecia durante estas fiestas, pero su corazón estará con todos sus compatriotas.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) Vicky Martín Berrocal celebra su millón de seguidores. La diseñadora ha querido celebrar la estratosférica cifra que ha logrado en sus redes sociales y para ello nada mejor que una gran tarta. ¡Enhorabuena!

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) La tierna imagen de Rosanna Zanetti y su pequeña. David Bisbal ha compartido en su perfil esta tierna imagen de los pies de su hija junto a las manos de su mujer, formando un corazón. Una fotografía muy significativa que demuestra que la familia es puro amor.

View this post on Instagram A post shared by Malena Costa Sjögren (@malenacosta7) La espectacular imagen de Malena Costa. La modelo ha demostrado en más de una ocasión su amor por los animales, sobre todo por los caballos, y esta foto ha terminado de conquistar a sus miles de seguidores.

