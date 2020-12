View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) Carmen Lomana sorprende con su publicación Carmen Lomana ha sorprendido a sus seguidores con su fotografía más natural. Además, ha desvelado que recuerda perfectamente quién le hizo esa fotografía en la cama y ha confesado que fueron momentos de "mucho amor".

Instagram ¿Quién provoca la sonrisa de Efrén Reyero? El ex concursante de 'La casa fuerte' no está pasando su mejor momento, y es que parece que Marta López ya no quiere saber nada de él después del polígrafo. Sin embargo, ha dejado a todos impresionados con su mensaje en redes sociales. "De estar serio a tener una sonrisa solo existe una razón... Tú.Y recuerda: que el tiempo detendrá mi sonrisa en el silencio de tus palabras...". ¿A quién dirá dirigido?

View this post on Instagram A post shared by Ana MiLán (@byanamilan) Ana Milán, unas fotografías muy especiales La actriz ha compartido unas bonitas fotografías junto a algunos de sus compañeros de 'Física o Química' para desvelar que dentro de poco podrán verse los capítulos que han estado rodando.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera inmerso en su nuevo 'single' El Dj parece haber encontrado en la música la mejor medicina para evadirse de los problemas que está viviendo con su madre, y es que parece que las cosas entre ellos siguen sin mejorar.

