View this post on Instagram A post shared by SofiaEllar (@sofiaellar) El accidentado vídeo navideño de Sofía Ellar y Álvaro Soler. La pareja ha querido compartir un bonito vídeo con sus seguidores cantando un villancico y en un momento dado, ella se echa hacia atrás y su pelo sale ardiendo por las velas que hay sobre un regalo. ¡Menudo susto! La cara de Álvaro es un poema al comprobar que el pelo de su chica está que arde... Por suerte no ha derivado más que un pequeño corte de pelo, pero podría haberse complicado.

View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) Camila Cabello y Shawn Mendes, Navidad romántica. En un jacuzzi y comiéndose a besos, así ha celebrado la pareja de cantantes su primera Navidad juntos.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tamara Falcó nos da ideas para 'looks' navideños. Si no sabes qué ponerte en estas fiestas entre comidas de trabajo, familiares... ¡Pues apunta este truco! El pantalón negro de traje queda bien con cualquier top o blusa, le añades un tacón... ¡Y listo!

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) El miedo de Cristina Pedroche ante las Campanadas. La presentadora pronto se plantará en la Puerta del Sol y este año está más nerviosa que nunca...

View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros y Marta López Álamo nos felicitan la Navidad desde su nidito de amor. La pareja ha posado así de feliz en sus redes sociales para que veamos el amor que derrochan.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Victoria Beckham recuerda a sus Mamás Noel más especiales. La diseñadora ha compartido esta nostálgica imagen de cuando, junto a las Spice Girls, se transformaba en Mamá Noel por Navidad.

View this post on Instagram A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) Lidia Torrent nos anima a hacer balance de nuestro año. Hasta en el peor de los años pasan cosas buenas... Crecimiento personal, nacimientos, aprendizaje... Así que toca hacer balance de lo que nos ha dado este 2020.

View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Antonio Banderas y Nicole Kimpel nos desean una 'Feliz Navidad' "a pesar de todo". Bien saben que no ha sido un año fácil para nadie y por eso, pese a todo, quieren que sonríamos en un día como hoy. Nosotros nos unimos a sus buenos deseos y os deseamos, a todos, ¡una feliz y responsable Navidad!

View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La entrañable propuesta de Sandra Barneda. La periodista nos anima a pintar la Navidad con una sonrisa pese a la distancia con nuestros familiares, y qué mejor que hacerlo a través de una vídeollamada.

View this post on Instagram A post shared by Norma Duval (@normaduvaloficial) Norma Duval nos anima a disfrutar de los que estamos. Se han ido muchos y van a faltar muchos en las mesas, pero también quedan muchos, así que a sonreír, brindar y recordar.

View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@lametazo) Mercedes Milá nos invita a desconectar. Qué mejor que arrancar el año en desconexión total... Así lo hará ella, que piensa dejar sus redes sociales hasta 2021 para empezar con energías renovadas. ¿Os animáis?

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya Arnelas, lo que más echará de menos en Navidad La cantante ha reconocido que echará mucho de menos sus grandes cenas navideñas llenas de anécdotas y de momentos divertidos rodeada de sus familiares.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez y su marido nos felicitan la Navidad Con pelucas y gorros, el presentador y su marido han querido felicitar a todos la Navidad. Sin duda, un vídeo muy divertido que ha gustado a todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by amaia romero (@amaia) El tierno vídeo de Amaia Romero La ex concursante de 'OT' ha conquistado a sus seguidores con un bonito vídeo donde se le puede ver cantando un villancico siendo muy pequeña.

Instagram Isabel Rábago, a un número de ganar la Lotería de Navidad La colaboradora ha mostrado su asombro al saber que solo le ha faltado un número para poder ganar 'El Gordo'. Sin duda, esto es mala suerte.

View this post on Instagram A post shared by Gema López (@bygemalopez) Gema López, ¿qué se ha hecho en el escote? La colaboradora ha confesado que se ha sometido a un tratamiento para mejorar su escote y conseguir que se vea moreno e iluminado sin necesidad de maquillaje.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros y su hijo Diego, así se ponen en forma El colaborador ha subido una fotografía donde aparece junto a su hijo mostrando cuál es su rutina deportiva diaria para poder mantenerse en forma.

View this post on Instagram A post shared by India Martínez (@india_martinez_oficial) India Martínez reconoce que el blanco es su debilidad La cantante ha confesado que le gusta vestirse de blanco, sobre todo para cantar, ya que para ella simboliza que está cantando con la verdad.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, día de patinaje sobre hielo junto a sus hijos Kim Kardashian ha compartido con sus seguidores cómo es un día de patinaje junto a sus hijos. Todos han vivido un día muy divertido lleno de actividades.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) Jorge Javier desvela cuál es una de sus debilidades El presentador ha aprovechado sus redes sociales para confirmar que Isa Pantoja se ha convertido en una de sus debilidades, y es que ambos parece que han conseguido que su relación sea todavía más estrecha gracias a 'La casa fuerte'.

View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) Maxi Iglesias sorprende con una espectacular fotografía El actor ha compartido una fotografía muy sensual que ha provocado que pronto su 'Instagram' se llene de numerosos comentarios alabando su espectacular posado.

View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) Carmen Lomana sorprende con su publicación Carmen Lomana ha sorprendido a sus seguidores con su fotografía más natural. Además, ha desvelado que recuerda perfectamente quién le hizo esa fotografía en la cama y ha confesado que fueron momentos de "mucho amor".

Instagram ¿Quién provoca la sonrisa de Efrén Reyero? El ex concursante de 'La casa fuerte' no está pasando su mejor momento, y es que parece que Marta López ya no quiere saber nada de él después del polígrafo. Sin embargo, ha dejado a todos impresionados con su mensaje en redes sociales. "De estar serio a tener una sonrisa solo existe una razón... Tú.Y recuerda: que el tiempo detendrá mi sonrisa en el silencio de tus palabras...". ¿A quién dirá dirigido?

View this post on Instagram A post shared by Ana MiLán (@byanamilan) Ana Milán, unas fotografías muy especiales La actriz ha compartido unas bonitas fotografías junto a algunos de sus compañeros de 'Física o Química' para desvelar que dentro de poco podrán verse los capítulos que han estado rodando.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera inmerso en su nuevo 'single' El Dj parece haber encontrado en la música la mejor medicina para evadirse de los problemas que está viviendo con su madre, y es que parece que las cosas entre ellos siguen sin mejorar.

