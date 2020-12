View this post on Instagram A post shared by SofiaEllar (@sofiaellar) El accidentado vídeo navideño de Sofía Ellar y Álvaro Soler. La pareja ha querido compartir un bonito vídeo con sus seguidores cantando un villancico y en un momento dado, ella se echa hacia atrás y su pelo sale ardiendo por las velas que hay sobre un regalo. ¡Menudo susto! La cara de Álvaro es un poema al comprobar que el pelo de su chica está que arde... Por suerte no ha derivado más que un pequeño corte de pelo, pero podría haberse complicado.

View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) Camila Cabello y Shawn Mendes, Navidad romántica. En un jacuzzi y comiéndose a besos, así ha celebrado la pareja de cantantes su primera Navidad juntos.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tamara Falcó nos da ideas para 'looks' navideños. Si no sabes qué ponerte en estas fiestas entre comidas de trabajo, familiares... ¡Pues apunta este truco! El pantalón negro de traje queda bien con cualquier top o blusa, le añades un tacón... ¡Y listo!

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) El miedo de Cristina Pedroche ante las Campanadas. La presentadora pronto se plantará en la Puerta del Sol y este año está más nerviosa que nunca...

View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros y Marta López Álamo nos felicitan la Navidad desde su nidito de amor. La pareja ha posado así de feliz en sus redes sociales para que veamos el amor que derrochan.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Victoria Beckham recuerda a sus Mamás Noel más especiales. La diseñadora ha compartido esta nostálgica imagen de cuando, junto a las Spice Girls, se transformaba en Mamá Noel por Navidad.

