View this post on Instagram A post shared by NATALIA (@nataliaoficial) Natalia Rodríguez pone fin a su relación después de 13 años. "Empezamos muy jóvenes, maduramos juntos , nos enfrentamos a momentos buenos y malos, disfrutamos muchísimo, recorrimos medio mundo juntos y nos quisimos a más no poder, pero la vida es así y después de 13 años, nuestros caminos se han separado", ha confesado Natalia.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) La estampa navideña de los Bisbal Zanetti. David Bisbal y Rosanna han posado así de tiernos junto a sus hijos, disfrutando juntos de la Navidad.

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) La divertida foto inédita del reencuentro de 'FoQ'. Los actores de la serie han vuelto a reunirse para hacer un par de capítulos especiales y así estaban entre bastidores. ¡Nos han hecho retroceder varios años, qué nostalgia!

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi Moreno pide ayuda para encontrar un chupete para su Lola. Al parecer su pequeña no quiere otro que no sea su chupe favorito y la presentadora no consigue saber la marca ya que era un regalo. ¡Pero sus seguidores están a tope y ya lo han descubierto!

View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) Carme Chaparro nos conquista con su sonrisa de niña. Así era la presentadora cuando solo era una niña y empezaba el cole, ¡solo tenía dos añitos! ¿No es para comérsela?

