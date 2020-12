View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta Mangriñán da su primera clase de boxeo La ex concursante de 'Supervivientes' ha mostrado cómo ha sido su primera clase de boxeo. De esta forma, la novia de Fabio ha confesado que ya ha decidido comenzar con su "operación post-navidades".

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja recibe una visita inesperada La colaboradora ha mostrado con gran emoción la visita que ha tenido en Canarias. Anabel Pantoja ha pasado un bonito día junto a Nagore Robles, que ha aprovechado para dar una clase de surf.

View this post on Instagram A post shared by Lᴜɪs Mᴀᴛᴇᴜᴄᴄɪ (@luis_mateucciof) Luis Mateucci sacará un nuevo videoclip El ex de Oriana Marzoli sigue inmerso en el mundo de la música. Ahora, sacará un nuevo videoclip junto a Giulina, una de sus ex.

View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) La mascarilla navideña de David Bustamante El cantante ha conquistado a sus seguidores con una bonita mascarilla navideña. David Bustamante ha felicitado la Navidad con una fotografía donde mostraba su árbol de navidad y su mascarilla roja de renos.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera, así recarga pilas La presentadora ha confesado que, para ella, lo mejor para estar con las pilas cargadas es volver a Vigo y pasar unos días junto a el mar.

