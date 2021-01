La semana de los famosos

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Isabel Jiménez empieza el año cargando pilas.La presentadora de Informativos Telecinco asegura que esperan con ganas este 2021 por la llegada de su bebé. Ella, de momento, lo ha arrancado relajándose y cargando pilas antes de convertirse en una familia de cuatro.

View this post on Instagram A post shared by Àngel Llàcer (@angelllacer_oficial) Ángel Llacer también copia a Cristina.El jurado de 'TCMS' ha querido rendir homenaje a aquel look de las PedroCampanadas y así nos sorprendía durante la semifinal del programa.

View this post on Instagram A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) El look de Kylie Minogue que nos recuerda mucho a Pedroche.Fácilmente este estilismo con el que la cantante ha dado la bienvenida al año podría estar inspirado en el modelo que llevó la madrileña en 2016. ¿Lo recordáis?Aquella especie de bañador palabra de honor con estrellas y una capa transparente. ¿Le veis el parecido? Las redes sí, desde luego.

View this post on Instagram A post shared by Joaquin Sanchez (@joaquinarte) Joaquín, positivo en Covid 19.El futbolista se ha contagiado y no ha podido disfrutar del derbi de este fin de semana. Ahora está aislado para recuperarse.

View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) Alba Carrillo entra al 2021 de la mano de Santi Burgoa. La pareja ha celebrado junta la Nochevieja y de la mano han dado la bienvenida a un año nuevo.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina y Cristiano, romántico Fin de Año. Con la casa llena de globos en dorado y blanco y ambos ataviados con los mismos tonos, así han celebrado la llegada del 2021.

View this post on Instagram A post shared by Patry Montero (@patrymontero) La divertida tradición de Patricia Montero para despedir el año. La actriz se da un baño en el mar y "pa fuera lo malo". Y este año no iba a ser menos.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela celebra sus 42. La cantante cumple este 1 de enero 42 años y asegura estar preparadísima para lo que venga: "Año 2021, vengo guerrera, así que prepárate", confiesa. "Vamos a romper moldes, nada está escrito".

View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La reflexión de Anna F Padilla para despedir un complicado año. La hija de Paz Padilla ha querido comenzar el 2021 compartiendo un divertido vídeo con su madre y acompañándolo de una emotiva reflexión.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk celebra lo mejor de su 2020. Su pequeño Amin llegaba al mundo en este año tan duro para todos, así que pese a las desgracias, la actriz ha confesado estar "muy agradecida".

View this post on Instagram A post shared by Edu Soto Moreno (@edusotomoreno) Edu Soto, se cumple un año de la muerte de su madre. Este 1 de enero es el primer aniversario de su fallecimiento y el actor la ha recordado con esta bonita imagen.

View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La Nochevieja más diferente de Sara Sálamo. Quizá no esperaba despedir el año con una 'noche de vacas locas', pero así ha sido y ella misma lo ha desvelado en sus redes, compartiendo esta entrada de un blog de maternidad: "¿La noche de las vacas locas? La primera vez que oí hablar de la “noche de las vacas locas” casi me da un ataque de risa. ¿Se podían haber inventado un nombre peor? Dejando de lado lo de las vacas, sí podríamos decir que la segunda noche de vida del bebé es una locura, así que mejor “la noche más loca”… que al menos no hay vacas de por medio. Y es que entre las 30-40 horas después del parto, los estrógenos caen en picado y la prolactina marca su pico más alto y al bebé le toca ponerse en marcha y mamar mucho. La lactancia nocturna es muy importante los primeros meses ya que para el bebé mamar de noche es la manera de garantizar la producción de leche. Es como hacer la compra por Internet por la noche, para que te la sirvan en casa a la mañana siguiente. Así que la noche va a ser muy movida; el bebé va a mamar mucho, a no dejar de pedir, a ir de teta en teta, a no dormir ni 5 minutos seguidos, todo va a ser tetaaa….".

View this post on Instagram A post shared by Javier Ambrossi 👋 (@soyambrossi) Javier Ambrossi, así era de pequeño El actor ha compartido una fotografía de él cuando era pequeño para felicitar el Año Nuevo. Una instantánea que ha conseguido revolucionar las redes sociales y que con la que ha conquistado a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Ana MiLán (@byanamilan) Ana Milán recuerda a su madre La actriz ha confesado que echa mucho de menos a su madre, que falleció hace un año, y ha recordado lo importante que ha sido siempre para ella.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros, el bonito mensaje a su familia El colaborador vivió hace unos días un acontecimiento muy especial al poder estar reunido con su familia por su cumpleaños por primera vez. Ahora, ha querido agradecerles el bonito detalle que tuvieron con él.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Salma Hayek despide el año en bikini La actriz ha decidido despedir el año con una fotografía de ella espectacular en bikini. Una publicación con la que ha conseguido revolucionar las redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) María Castro explica cómo realiza la extracción láctea La actriz intenta compaginar alimentar a su bebé con actuar. Ahora, explica cómo lo hace para poder seguir dándole leche cuando tiene que estar trabajando.

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Angy Fernández anuncia que sufre COVID-19 La intérprete ha confesado que terminará el año sola en su casa después de que diese positivo en coronavirus. Una noticia que le ha trastocado todos sus planes.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya Arnelas desvela cuál es su propósito para el siguiente año La cantante ha confesado que su objetivo para el 2021 es conseguir "pulir" todo aquello que no le gusta. Además, ha deseado que vuelva pronto la nueva normalidad.

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@_anitamatamoros) Ana Matamoros se siente como una "princesa" La hija de Kiko Matamoros intenta mantenerse alejada de los conflictos que tiene con su padre y ha compartido una fotografía en una piscina, donde se siente como una princesa.

View this post on Instagram A post shared by EFRÉN REYERO FERNANDEZ (@efrenreyero) Efrén Reyero, ¿de nuevo enamorado? El ex de Marta López ha compartido una publicación en sus redes sociales con una romántica frase que ha hecho despertar las dudas entre sus seguidores. ¿Irá dedicada a alguien en especial?

View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez) Marisa Martín sorprende con una fotografía de adolescente La colaboradora ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una fotografía de cuando era adolescente para dejar claro que siempre ha sido muy delgada y cuenta sus problemas por culpa de esto.

View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta Mangriñán da su primera clase de boxeo La ex concursante de 'Supervivientes' ha mostrado cómo ha sido su primera clase de boxeo. De esta forma, la novia de Fabio ha confesado que ya ha decidido comenzar con su "operación post-navidades".

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja recibe una visita inesperada La colaboradora ha mostrado con gran emoción la visita que ha tenido en Canarias. Anabel Pantoja ha pasado un bonito día junto a Nagore Robles, que ha aprovechado para dar una clase de surf.

View this post on Instagram A post shared by Lᴜɪs Mᴀᴛᴇᴜᴄᴄɪ (@luis_mateucciof) Luis Mateucci sacará un nuevo videoclip El ex de Oriana Marzoli sigue inmerso en el mundo de la música. Ahora, sacará un nuevo videoclip junto a Giulina, una de sus ex.

View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) La mascarilla navideña de David Bustamante El cantante ha conquistado a sus seguidores con una bonita mascarilla navideña. David Bustamante ha felicitado la Navidad con una fotografía donde mostraba su árbol de navidad y su mascarilla roja de renos.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera, así recarga pilas La presentadora ha confesado que, para ella, lo mejor para estar con las pilas cargadas es volver a Vigo y pasar unos días junto a el mar.

