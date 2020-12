View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez) Marisa Martín sorprende con una fotografía de adolescente La colaboradora ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una fotografía de cuando era adolescente para dejar claro que siempre ha sido muy delgada y cuenta sus problemas por culpa de esto.

View this post on Instagram A post shared by EFRÉN REYERO FERNANDEZ (@efrenreyero) Efrén Reyero, ¿de nuevo enamorado? El ex de Marta López ha compartido una publicación en sus redes sociales con una romántica frase que ha hecho despertar las dudas entre sus seguidores. ¿Irá dedicada a alguien en especial?

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@_anitamatamoros) Ana Matamoros se siente como una "princesa" La hija de Kiko Matamoros intenta mantenerse alejada de los conflictos que tiene con su padre y ha compartido una fotografía en una piscina, donde se siente como una princesa.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya Arnelas desvela cuál es su propósito para el siguiente año La cantante ha confesado que su objetivo para el 2021 es conseguir "pulir" todo aquello que no le gusta. Además, ha deseado que vuelva pronto la nueva normalidad.

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Angy Fernández anuncia que sufre COVID-19 La intérprete ha confesado que terminará el año sola en su casa después de que diese positivo en coronavirus. Una noticia que le ha trastocado todos sus planes.

