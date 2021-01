View this post on Instagram A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) El look de Kylie Minogue que nos recuerda mucho a Pedroche.Fácilmente este estilismo con el que la cantante ha dado la bienvenida al año podría estar inspirado en el modelo que llevó la madrileña en 2016. ¿Lo recordáis?

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Concretamente el tercero, esta especie de bañador palabra de honor con estrellas y una capa transparente. ¿Le veis el parecido? Las redes sí, desde luego.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Isabel Jiménez empieza el año cargando pilas.La presentadora de Informativos Telecinco asegura que esperan con ganas este 2021 por la llegada de su bebé. Ella, de momento, lo ha arrancado relajándose y cargando pilas antes de convertirse en una familia de cuatro.

View this post on Instagram A post shared by Àngel Llàcer (@angelllacer_oficial) Ángel Llacer también copia a Cristina.El jurado de 'TCMS' ha querido rendir homenaje a aquel look de las PedroCampanadas y así nos sorprendía durante la semifinal del programa.

View this post on Instagram A post shared by Joaquin Sanchez (@joaquinarte) Joaquín, positivo en Covid 19.El futbolista se ha contagiado y no ha podido disfrutar del derbi de este fin de semana. Ahora está aislado para recuperarse.

