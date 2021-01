View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) Rozalén, 'atrapada' en casa de sus padres por el temporal. Filomena ha conseguido que la cantante disfrute de unos días en casa de sus padres, y comiendo bien, tanto que asegura estar con las "hambres abiertas". Es lo que tiene estar en casa de los papás...

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume sorprende con su twerk. Con un vídeo muy sexy al que titula "XX" ha mostrado sus dotes moviendo el pompis.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya Arnelas muestra su arsenal de pelucas. La cantante extremeña nos conquista con diferentes peinados en diversas ocasiones, ¿y cómo lo hace? ¡Con pelucas! Aquí nos enseña algunas de sus favoritas.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) La tierna declaración de amor de Diego Matamoros a su novia Carla. El hijo del colaborador de 'Sálvame' ha recuperado totalmente la ilusión en el amor después de su separación de Estela Grande y asegura estar deseando "seguir sumando momentos" junto a Carla Barber.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Jimenez (@nataliajimenezoficial) La cantante Natalia Jiménez anuncia en un comunicado su divorcio. Después de las especulaciones que han rodeado a la pareja, la cantante ha decidido lanzar un comunicado oficial en el que confirma su separación y asegura que harán todo lo posible para hacer las cosas bien por su hija.

View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) El piropo de Eva González a Irene Rosales que demuestra su buena relación. Ahora que sus chicos han retomado al 100% su relación familiar, parece que ellas han conectado y están más unidas que nunca, así que cuando Irene colgó esta foto, Eva no dudó en lanzarle un piropo: "Que guapa!".

View this post on Instagram A post shared by Arturo Valls (@arturovallsofficial) Arturo Valls acaba sin pantalones en la nieve. El presentador se ha despelotado ante las bajas temperaturas para arrancar el 2021 con fuerza. ¡Qué locura!

View this post on Instagram A post shared by Romina Belluscio 🇦🇷 & 🇪🇸 (@rominabelluscio1) Romina Belluscio, deseando que llegue su pequeño. La presentadora ha presumido de tripita en sus redes sociales y ha confesado estar "ansiosos" por conocer al nuevo bebé.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa se transforma en Khalessi. La cantante se ha convertido en la madre de dragones gracias a una conocida aplicación y el resultado ha sido fascinante. ¡Que le den el trono!

View this post on Instagram A post shared by Andreu Buenafuente (@andreubuenafuente) Andreu Buenafuente le "baja la luna" a Silvia Abril El humorista ha encargado que a una artista que dibujase una luna para poder regalársela a su pareja. Um bonito gesto que ha ido acompañado de una romántica frase.

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) Beatriz Luengo y Omar Montes, ¿qué les une? Beatriz Luengo está a punto de estrenar su videoclip junto a Yotuel y Omar Montes. Una canción que todos sus fans esperan con mucha emoción.

View this post on Instagram A post shared by Susanna Griso (@susannagrisooficial) Susana Griso, muy feliz tras disfrutar de la primera nevada del año en Madrid La presentadora ha compartido una fotografía mostrando su felicidad al ver que había comenzado a nevar. Susana ha reconocido que decidió dormir en un hotel para poder llegar al trabajo en caso de que la nevada fuese más fuerte.

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) Gigi Hadid, su fotografía más tierna con su pequeña Gigi Hadid, que ha sido madre recientemente, ha compartido su fotografía más tierna junto a la pequeña. Una instantánea con la que ha conquistado a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Amaia montero (@amaiamonterooficial) Amaia Montero da la bienvenida a Enero de manera muy sensual La cantante ha compartido una fotografía en sus redes sociales donde se le puede ver con un posado muy sensual en el que da la bienvenida al mes de enero.

Instagram Nuria Marín muestra su apoyo a Anabel Pantoja La colaboradora ha lucido un anillo de la nueva colección de Anabel Pantoja. Un gesto con el que ha demostrado que apoya el nuevo negocio de su compañera.

View this post on Instagram A post shared by Gema López (@bygemalopez) Gema López muestra su falda más especial La colaborador ha acudido a 'Sálvame' con una falda muy especial para ella, y es que ¡tiene 30 años!. Gema ha explicado que es una prenda que pertenecía a su madre y que ahora luce ella.

View this post on Instagram A post shared by Noemi Salazar (@noemi_salazar13) Noemí Salazar prepara su mudanza La ex concursante de 'GHVIP' ha comenzado el año con una gran notica. La joven ha anunciado que se muda junto a su familia a un nuevo hogar.

Instagram Lorena Castell sorprende con su cambio de 'look' La colaboradora de 'Zapeando' ha sorprendido mostrando su espectacular cambio de 'look'. Lorena ha decidido dejar atrás su melena castaña para dar paso al pelo rosa. ¿Qué te parece?

View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) Adrián Lastra, el increíble cambio de sus dientes El actor ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde aparece vestido de Papá Noel, aunque lo más impactante ha sido ver la dentadura que tenía en esa época...¡Menudo cambio!

View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) Rosalía arrasa con su 'look' transparente La cantante ha comenzado el año compartiendo un sensual posado en el que aparece con un vestido transparente donde se aprecia su silueta. Además, ha sorprendido por los extraños zapatos con los que ha posado.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja comienza un nuevo entrenamiento La colaboradora ha comenzado a realizar una nueva modalidad de entrenamiento que consiste en combinar los pasos de ballet con el ejercicio.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Salma Hayek arrasa en bikini La actriz ha comenzado el año con una sensual fotografía. Salma Hayek ha conquistado a sus seguidores con una fotografía en la que aparece con un bikini marrón.

View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner) Kendall Jenner disfruta de un gran día en la nieve Kendall Jenner se ha metido directamente en la nieve para disfrutar de un gran día en la montaña. Un momento muy especial que ha vivido acompañada.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez, así ha comenzado el año El presentador ha reconocido que para él no hay nada mejor ni más especial que volver al pueblo para empezar el año y desconectar durante unos días.

