View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) Adrián Lastra, el increíble cambio de sus dientes El actor ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde aparece vestido de Papá Noel, aunque lo más impactante ha sido ver la dentadura que tenía en esa época...¡Menudo cambio!

Instagram Lorena Castell sorprende con su cambio de 'look' La colaboradora de 'Zapeando' ha sorprendido mostrando su espectacular cambio de 'look'. Lorena ha decidido dejar atrás su melena castaña para dar paso al pelo rosa. ¿Qué te parece?

View this post on Instagram A post shared by Noemi Salazar (@noemi_salazar13) Noemí Salazar prepara su mudanza La ex concursante de 'GHVIP' ha comenzado el año con una gran notica. La joven ha anunciado que se muda junto a su familia a un nuevo hogar.

View this post on Instagram A post shared by Gema López (@bygemalopez) Gema López muestra su falda más especial La colaborador ha acudido a 'Sálvame' con una falda muy especial para ella, y es que ¡tiene 30 años!. Gema ha explicado que es una prenda que pertenecía a su madre y que ahora luce ella.

Instagram Nuria Marín muestra su apoyo a Anabel Pantoja La colaboradora ha lucido un anillo de la nueva colección de Anabel Pantoja. Un gesto con el que ha demostrado que apoya el nuevo negocio de su compañera.

