View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) La tierna declaración de amor de Diego Matamoros a su novia Carla. El hijo del colaborador de 'Sálvame' ha recuperado totalmente la ilusión en el amor después de su separación de Estela Grande y asegura estar deseando "seguir sumando momentos" junto a Carla Barber.

View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) Rozalén, 'atrapada' en casa de sus padres por el temporal. Filomena ha conseguido que la cantante disfrute de unos días en casa de sus padres, y comiendo bien, tanto que asegura estar con las "hambres abiertas". Es lo que tiene estar en casa de los papás...

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume sorprende con su twerk. Con un vídeo muy sexy al que titula "XX" ha mostrado sus dotes moviendo el pompis.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya Arnelas muestra su arsenal de pelucas. La cantante extremeña nos conquista con diferentes peinados en diversas ocasiones, ¿y cómo lo hace? ¡Con pelucas! Aquí nos enseña algunas de sus favoritas.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Jimenez (@nataliajimenezoficial) La cantante Natalia Jiménez anuncia en un comunicado su divorcio. Después de las especulaciones que han rodeado a la pareja, la cantante ha decidido lanzar un comunicado oficial en el que confirma su separación y asegura que harán todo lo posible para hacer las cosas bien por su hija.

