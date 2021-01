Instagram Anabel Pantoja se ha reencontrado con su prima Isa Pantoja. Después de muchos meses sin verse y en medio de una gran polémica familiar, las primas por fin ha podido verse.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez, una motorista en el mar. Estamos acostumbrados a que la influencer nos muestre su vida de lujos y una de sus últimos posados nos ha dejado boquiabiertos, conduciendo una moto de agua en bikini en Dubai.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni muestra la primera imagen de la sonrisa de su bebé. La influencer ha compartido esta imagen con la que han enloquecido sus fans. Y es que, están todos emocionados con la llegada de la prima hija del matrimonio y la llegada de una hermanito para Leo.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Victoria Beckham felicita a la novia de Brooklyn. La diseñadora ha compartido una imagen junto a su nuera, su hijo y su marido con la que ha felicitado el cumpleaños a Nicole, el nuevo miembro de su familia.

View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta Magriñan comparte una tierna corta de su hermana. La colaboradora de televisión ha querido compartir una bonita carta que le envío su hermana Lila en la época en la que vivía en Londres.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io