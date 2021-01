View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La polémica fotografía de Marta López La colaboradora ha compartido una fotografía que se ha convertido en un gran debate y es que sus seguidores han criticado lo mucho que ha retocado su rostro.

View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) Torito muestra el gran hielo que tiene en su casa Torito ha compartido una divertida publicación en la que muestra su congelador. Una manera de criticar lo cansado de ver todas las fotografías que se han publicado sobre la nieve mientras que en su zona no ha caído ni un solo copito.

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume, lo que necesita para sentirse como en casa Daniela Blume ha publicado una serie de las fotografías en la que muestra lo que es para ella sentirse como en casa y con lo que realmente está cómoda.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Herrán (@miguel.g.herran) Miguel Herrán preocupa a sus seguidores con su publicación El actor ha compartido unas fotografías confesando que está viviendo un mal momento. Unas instantáneas que han preocupado a sus seguidores, incluyendo a algunos de sus compañeros de profesión como Úrsula Corbero.

View this post on Instagram A post shared by Xoan Viqueira (@xoan_viqueira) Xoan Viqueira posa sin nada de ropa El ex de David Valldeperas ha celebrado su 42 cumpleaños realizando uno de sus posados más sensuales sin nada de ropa. Una publicación con la que ha revolucionado las redes.

