View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) El espectacular posado de Pilar Rubio en la nieve. La presentadora ha compartido unas imágenes en las que aparece posando junto a algunos de sus pastores belgas vestida con un body y una capa de caperucita.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa felicita a su amigo Ángel Llácer. La cantante ha compartido una imagen muy tierna junto a su compañero de 'Tu cara me suena' en la que lo felicita por su cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) Alaska lamenta la muerte de dos de sus referentes. "Hoy han partido hacia otra dimensión dos referentes estéticos de mi vida : @sylvain.sylvain de The New York Dolls y Siegfried Fischbacher de Siegfried & Roy... dioses del estilo, gracias por haber existido y ser parte de mi educación.#mimundoendesapariciónPor cierto, he tenido las dos guitarras de Sylvain, la V de Ibanez en Kaka de Luxe y la White Falcon de Gretsch en la época del Extraño Viaje de Fangoria".

View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Lara Álvarez en un entorno mágico. La presentadora ha compartido una imagen bucólica de uno de las rutas que ha hecho estos días durante sus días de desconexión en su tierra natal, Asturias.

View this post on Instagram A post shared by Karolina Kurkova (@karolinakurkova) El espectacular posado de Karolina Kurkova. La modelo rusa, embarazada de su tercer hijo, nos ha regalado un espectacular posado totalmente desnuda en la playa.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian felicita a su pequeña Chicago. "Mi pequeña Chi chi hoy cumples tres años. Tiene la voz más dulce que he escuchado en mi vida. Tras tanta magia a nuestras vidas. Mi corazón está lleno de amor porque me has elegido para ser tu madre. No puedo esperar para celebrar este cumpleaños contigo. Muchas felicidades!", escribe la socialité junto a la imagen.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa comparte su diversión en la nieve. ¡La cantante se lo ha pasado como una niña en la nieve!

View this post on Instagram A post shared by Cecilia Gómez (@ceci.gomez) Cecilia Gómez anuncia su nuevo espectáculo. 'Íntimo' arrancará el próximo 17 de abril en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. Sus seguidores han mostrado su alegría en las redes sociales y todos coinciden en que tanto ella como la noticia es "maravillosa".

View this post on Instagram A post shared by Miren Ibarguren (@mirenib) Miren Ibarguren, así era de pequeña. ¿No es para comérsela? ¡Es la que está al teléfono, por cierto!

View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion) Céline Dion recuerda a su marido. "Ya han pasado 5 años ... No hay un día en que no pensemos en ti. Te buscamos ahora más que nunca, para que nos guíes, nos protejas y sigas velando por nosotros. Rezo para que tu amor brille en todo el mundo, por todos aquellos que, en este preciso momento, atraviesan momentos extremadamente difíciles. Estás en nuestros corazones y en nuestras vidas para siempre".

View this post on Instagram A post shared by Ona Carbonell (@ona_carbonell) Ona Carbonell regresa al trabajo. La deportista ha vuelto a la piscina tras convertirse en mamá y ha confesado que "después del embarazo ha sido diferente, pero con mucho entreno y dedicación noto como vuelvo a estar preparada para nuevos retos".

Instagram Elsa Pataky sorprende con su increíble cambio físico La actriz está cada día más fuerte. Elsa Pataky ha presumido de músculos junto a su marido, y es que parece que gracias a su entrenamiento está cada día más en forma.

Instagram Diego Matamoros, el mejor apoyo para Carla Barber El hijo de Kiko Matamoros ha decidido mimar a su chica y cuidarle mientras se recupera de la lesión que sufrió en la rodilla mientras practicaba esquí.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) La primera vez en la nieve de Natalia junto a su pequeña La actriz ha confesado que le ha encantado ver cómo su hija disfrutaba por primera vez de la nieve. Un momento muy especial que ambas vivieron con mucha ilusión.

View this post on Instagram A post shared by Rocio Flores (@rotrece) Rocío Flores dedica unas tiernas palabras a su chico La hija de Antonio David Flores ha dedicado unas bonitas palabras a su chico para felicitarle por su 25 cumpleaños. Una oportunidad que ha aprovechado para recordarle lo mucho que le quiere.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes deja atrás su característica melena rubia La mujer de Risto Mejide a sorprendido a sus seguidores con un cambio de 'look' radical, y es que ha decidido cambiar y teñirse el pelo de rosa.

View this post on Instagram A post shared by Emma Roberts (@emmaroberts) Emma Roberts comparte su primera fotografía junto a su bebé Emma Roberts ha compartido su primera fotografía junto a su bebé. Una instantánea que ha conquistado a sus seguidores y para la que ha querido aparecer completamente conjuntada con él.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría, su reflexión tras todo lo ocurrido La actriz ha confesado que la pandemia y la fuerte nevada en Madrid le han ayudado a aprender a vivir sin controlar tanto todo lo que ocurre a su alrededor y a vivir sin planes.

View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Lara Álvarez disfruta de un gran día en la playa junto a sus perros La presentadora ha demostrado más de una vez ser una gran amante de los animales y no duda en confesar el gran cariño que siente hacia sus perros. Ahora, ha disfrutado de un gran día de playa y sol junto a ellos.

View this post on Instagram A post shared by M A Y 🖤 (@maii_rg) Mayka, ¿manda una indirecta a Tony Spina? La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una fotografía junto a un enigmático texto que bien podría ser una indirecta a su ex, Tony Spina.

View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Katy Perry comparte sus fotografías más íntimas junto a Orlando Bloom La cantante ha compartido algunas de las fotografías más personales que tiene junto a Orlando Bloom para felicitarle por su 44 cumpleaños.

Instagram Laura Matamoros sufre un problema con sus tuberías La hija de Kiko Matamoros a mostrado a través de sus 'stories' de Instagram cómo sus tuberías estaban completamente congeladas, provocando que no tuviese agua en su vivienda.

View this post on Instagram A post shared by Patry Montero (@patrymontero) El romántico mensaje de Patry Montero a su chico La actriz ha dedicado una bonita publicación a su chico, recordándole lo importante que es para ella y lo mucho que agradece que siempre esté ahí para apoyarle en todo.

View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) Cepeda presenta a su nuevo amigo El cantante ha compartido el muñeco de nieve que ha decidido crear aprovechando la gran nevada que cayó en Madrid e incluso se ha animado a ponerle nombre.

View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) El gran deseo de Susana Molina La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado que lo que más le gustaría sería poder comunicarse con su perro, aunque solo fuese durante un día.

Instagram Alba Díaz se queda sin vuelo La hija de Vicky Martín Berrocal no ha podido regresar a Madrid debido al mal tiempo que ha hecho estos días, provocando que deba permanecer en Tenerife más tiempo del esperado.

View this post on Instagram A post shared by Xoan Viqueira (@xoan_viqueira) Xoan Viqueira posa sin nada de ropa El ex de David Valldeperas ha celebrado su 42 cumpleaños realizando uno de sus posados más sensuales sin nada de ropa. Una publicación con la que ha revolucionado las redes.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Herrán (@miguel.g.herran) Miguel Herrán preocupa a sus seguidores con su publicación El actor ha compartido unas fotografías confesando que está viviendo un mal momento. Unas instantáneas que han preocupado a sus seguidores, incluyendo a algunos de sus compañeros de profesión como Úrsula Corbero.

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume, lo que necesita para sentirse como en casa Daniela Blume ha publicado una serie de las fotografías en la que muestra lo que es para ella sentirse como en casa y con lo que realmente está cómoda.

View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) Torito muestra el gran hielo que tiene en su casa Torito ha compartido una divertida publicación en la que muestra su congelador. Una manera de criticar lo cansado de ver todas las fotografías que se han publicado sobre la nieve mientras que en su zona no ha caído ni un solo copito.

View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La polémica fotografía de Marta López La colaboradora ha compartido una fotografía que se ha convertido en un gran debate y es que sus seguidores han criticado lo mucho que ha retocado su rostro.

