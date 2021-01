Instagram Alba Díaz se queda sin vuelo La hija de Vicky Martín Berrocal no ha podido regresar a Madrid debido al mal tiempo que ha hecho estos días, provocando que deba permanecer en Tenerife más tiempo del esperado.

View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) El gran deseo de Susana Molina La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado que lo que más le gustaría sería poder comunicarse con su perro, aunque solo fuese durante un día.

View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) Cepeda presenta a su nuevo amigo El cantante ha compartido el muñeco de nieve que ha decidido crear aprovechando la gran nevada que cayó en Madrid e incluso se ha animado a ponerle nombre.

View this post on Instagram A post shared by Patry Montero (@patrymontero) El romántico mensaje de Patry Montero a su chico La actriz ha dedicado una bonita publicación a su chico, recordándole lo importante que es para ella y lo mucho que agradece que siempre esté ahí para apoyarle en todo.

Instagram Laura Matamoros sufre un problema con sus tuberías La hija de Kiko Matamoros a mostrado a través de sus 'stories' de Instagram cómo sus tuberías estaban completamente congeladas, provocando que no tuviese agua en su vivienda.

