View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes deja atrás su característica melena rubia La mujer de Risto Mejide a sorprendido a sus seguidores con un cambio de 'look' radical, y es que ha decidido cambiar y teñirse el pelo de rosa.

View this post on Instagram A post shared by Rocio Flores (@rotrece) Rocío Flores dedica unas tiernas palabras a su chico La hija de Antonio David Flores ha dedicado unas bonitas palabras a su chico para felicitarle por su 25 cumpleaños. Una oportunidad que ha aprovechado para recordarle lo mucho que le quiere.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) La primera vez en la nieve de Natalia junto a su pequeña La actriz ha confesado que le ha encantado ver cómo su hija disfrutaba por primera vez de la nieve. Un momento muy especial que ambas vivieron con mucha ilusión.

Instagram Diego Matamoros, el mejor apoyo para Carla Barber El hijo de Kiko Matamoros ha decidido mimar a su chica y cuidarle mientras se recupera de la lesión que sufrió en la rodilla mientras practicaba esquí.

Instagram Elsa Pataky sorprende con su increíble cambio físico La actriz está cada día más fuerte. Elsa Pataky ha presumido de músculos junto a su marido, y es que parece que gracias a su entrenamiento está cada día más en forma.

