Céline Dion recuerda a su marido fallecido con un conmovedor mensaje

View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion) Céline Dion recuerda a su marido. "Ya han pasado 5 años ... No hay un día en que no pensemos en ti. Te buscamos ahora más que nunca, para que nos guíes, nos protejas y sigas velando por nosotros. Rezo para que tu amor brille en todo el mundo, por todos aquellos que, en este preciso momento, atraviesan momentos extremadamente difíciles. Estás en nuestros corazones y en nuestras vidas para siempre".

View this post on Instagram A post shared by Ona Carbonell (@ona_carbonell) Ona Carbonell regresa al trabajo. La deportista ha vuelto a la piscina tras convertirse en mamá y ha confesado que "después del embarazo ha sido diferente, pero con mucho entreno y dedicación noto como vuelvo a estar preparada para nuevos retos".

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa comparte su diversión en la nieve. ¡La cantante se lo ha pasado como una niña en la nieve!

View this post on Instagram A post shared by Cecilia Gómez (@ceci.gomez) Cecilia Gómez anuncia su nuevo espectáculo. 'Íntimo' arrancará el próximo 17 de abril en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. Sus seguidores han mostrado su alegría en las redes sociales y todos coinciden en que tanto ella como la noticia es "maravillosa".

View this post on Instagram A post shared by Miren Ibarguren (@mirenib) Miren Ibarguren, así era de pequeña. ¿No es para comérsela? ¡Es la que está al teléfono, por cierto!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io