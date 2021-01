En plena crisis con su marido Kanye West, Kim Kardashian ha querido dedicar unas tiernas palabras a su hija Chicago por su tercer cumpleaños. La multimillonaria ha compartido a través de sus redes sociales unas tiernas palabras dedicadas a su hija. "Mi pequeña Chi chi hoy cumples tres años. Tiene la voz más dulce que he escuchado en mi vida. Tras tanta magia a nuestras vidas. Mi corazón está lleno de amor porque me has elegido para ser tu madre. No puedo esperar para celebrar este cumpleaños contigo. Muchas felicidades!", escribe la socialité junto a la imagen.

View this post on Instagram A post shared by Karolina Kurkova (@karolinakurkova) El espectacular posado de Karolina Kurkova. La modelo rusa, embarazada de su tercer hijo, nos ha regalado un espectacular posado totalmente desnuda en la playa.

View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Lara Álvarez en un entorno mágico. La presentadora ha compartido una imagen bucólica de uno de las rutas que ha hecho estos días durante sus días de desconexión en su tierra natal, Asturias.

View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) Alaska lamenta la muerte de dos de sus referentes. "Hoy han partido hacia otra dimensión dos referentes estéticos de mi vida : @sylvain.sylvain de The New York Dolls y Siegfried Fischbacher de Siegfried & Roy... dioses del estilo, gracias por haber existido y ser parte de mi educación.#mimundoendesapariciónPor cierto, he tenido las dos guitarras de Sylvain, la V de Ibanez en Kaka de Luxe y la White Falcon de Gretsch en la época del Extraño Viaje de Fangoria".

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa felicita a su amigo Ángel Llácer. La cantante ha compartido una imagen muy tierna junto a su compañero de 'Tu cara me suena' en la que lo felicita por su cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) El espectacular posado de Pilar Rubio en la nieve. La presentadora ha compartido unas imágenes en las que aparece posando junto a algunos de sus pastores belgas vestida con un body y una capa de caperucita.

