View this post on Instagram A post shared by Kaley Cuoco (@kaleycuoco) Kaley Cuoco, muy afectada por la marcha de su mejor amigo. "Un dolor profundo que destroza la tierra y que no sabía que era posible. Norman, fuiste mi mundo entero durante 14 años. Gracias por sonreírme cuando dejaste este mundo, confirmándome una vez más que nuestro idioma era solo nuestro. Siempre tendrás mi corazón", escribe en sus redes sociales como despedida a su perrito, Norman, de 14 años.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) El primer paseo de Isabel Jiménez con su pequeño Dani. Ha sido todo un reto, así lo ha confesado ella misma. Con su pequeño recién nacido, y el pequeño Hugo en edad de explorar mundo, y la nieve en sus talones... ¡Imaginaos!

View this post on Instagram A post shared by Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) Úrsula Corberó, una mami muy sexy. Con estas sensuales fotos junto a su perrete, la actriz nos ha demostrado por qué sigue siendo una de las mujeres más deseadas del planeta.

View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) Dabiz Muñoz celebra un cumpleaños "interminable". El chef ha cumplido 41 y sus seres queridos se han encargado de hacer que la celebración sea inolvidable y "maratoniana".

View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) Helen Lindes comparte su "día de perros", literalmente. La modelo ha pasado el domingo achuchando a sus perretes y están, los cuatro, para comérselos.

