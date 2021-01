Instagram Anita Matamoros reacciona a la entrevista de su padre La hija de Kiko Matamoros ha confesado que ha recibido muchos mensajes preguntado qué piensa tras escuchar a su padre. La 'influencer' ha querido ser clara con sus seguidores y ha recalcado que no quiere hablar de ese tema. "No me interesa ese seguidor que me sigue por morbo o cotilleo porque no lo va a encontrar aquí, no es mi estilo".

Jorge Javier muestra su gran cambio físico El presentador ha compartido con sus seguidores el gran cambio físico que ha experimentado y ha agradecido a todos aquellos que le han ayudado a conseguirlo.

El tatuaje más especial de Laura Escanes La 'influencer' ha compartido una fotografía en la que muestra uno de los tatuajes más especiales que se ha hecho, y es que contiene una fecha muy especial para ella.

Instagram El nuevo proyecto profesional de Cristina Pedroche La colaboradora ha compartido el nuevo proyecto que ha emprendido y que no tiene nada que ver con la televisión. Cristina ha compartido con sus seguidores la primera clase que ha realizado de yoga como monitora.

Ezequiel Garay dedica unas tiernas palabras a Tamara Gorro por su cumpleaños El futbolista ha compartido un bonito mensaje para felicitar a su pareja. Una ocasión que ha aprovechado para recordarle lo mucho que le quiere.

