View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita Flores recuerda a su madre el día de su cumpleaños La cantante ha compartido una emotiva publicación donde aparece una fotografía de su madre. Lolita ha querido felicitarle de esta forma su cumpleaños, reconociendo que sigue echándole mucho de menos.

View this post on Instagram A post shared by Javier Calvo (@javviercalvo) La divertida forma con la que Javier Calvo se ha felicitado así mismo Javier Calvo cumple 30 años. El actor ha decidido felicitarse así mismo publicando una galería de fotos en las que se ve cómo ha terminado comiéndose la tarda.

View this post on Instagram A post shared by ISA✨ (@isapantojam) Isa Pantoja se pone nostálgica La hermana de Kiko Rivera ha disfrutado de un día montando a caballo junto a su hijo y a su pareja. Isa no ha podido evitar ponerse nostálgica recordando un tiempo pasado.

Instagram El fenómeno paranormal de Adriana Abenia Adriana Abenia ha confesado que le ha pasado algo muy extraño en su casa y ha pedido ayuda para encontrar una solución racional a lo ocurrido.

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@_anitamatamoros) Anita Matamoros se convierte en una ninfa La hija de Kiko Matamoros ha compartido con sus seguidores el nuevo peinado que ha decidido ponerse y que ha ido acompañado de un maquillaje acorde. Ella misma ha reconocido que siente que así es una ninfa.

