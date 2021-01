View this post on Instagram A post shared by Beatriz Trapote (@beatrapote) Beatriz Trapote comparte su tratamiento para el embarazo. Se trata de acupuntura para embarazadas, una técnica con la que consigue que el bebé se coloque en posición correcta. "Trabajamos para que Brenda coja una buena colocación para el parto", confiesa.

View this post on Instagram A post shared by Lester (@lester_dc) Lester y Patri suben la temperatura en la red. La pareja ha compartido su fotografía más sensual, con diferencia, ¡juzgad vosotros mismos! Desnudos, en la cama, y descubriendo sus 'tentaciones'...

View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin) Ricky Martin y su 'locura' de barba. Al cantante le ha dado un arrebato de aburrimiento y se ha plantado una barba rubia, y oye no le sienta nada mal. ¡Hay que cambiar y probar cosas nuevas, di que sí!

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) María Adánez presume de barriguita. La actriz está orgullosísima de llevar a "mi bebé conmigo a todas partes" y así presume de tripita, ¡estamos deseando verle la carita!

instagram El nuevo retoque estético de Alba Carrillo. ¡Adiós a las arruguitas de la frente! La colaboradora de Telecinco estaba flipando con el resultado de su último retoquito, 'el cocktail'. Así se cuida la piel la modelo.

