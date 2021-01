View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) Justin recuerda el día que lo arrestaron. "Hoy hace 7 años que me arrestaron, no es mi mejor momento. No estoy orgulloso de donde estaba en mi vida, estaba sufriendo, infeliz, confundido, enojado, engañado, malinterpretado y enojado con Dios. También llevaba demasiado cuero para alguien que está en Miami. Todo esto para decir que Dios me trajo un largo camino. Desde entonces hasta ahora me doy cuenta de algo, Dios estuvo tan cerca de mi en ese entonces como está ahora mismo", escribió el cantante junto a la imagen.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni presume de embarazo. La influencer italiana ha compartido una tierna fotografía en la que presume de su segundo embarazo junto a su marido Fedez.

Instagram La tierna declaración de amor de Enrique Ponce a Ana Soria. Con esta tierna imagen de su mágico verano ha querido demostrar su gran amor por su chica con una romántica canción de Río Roma en la que ha seleccionado un fragmento. "Por eso yo te amo. Porque eres más de lo que había soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor".

View this post on Instagram A post shared by Candela Peña (@candela_penya) Candela Peña pide a las mujeres que no se callen. La intérprete, de nuevo nominada al Goya como mejor actriz, ha querido compartir esta imagen en la que reivindica el poder de la palabra.

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García presume de su entrevista con María Teresa Campos. La presentadora ha querido compartir una imagen con la comunicadora en la que le agradece su visita al plató.

View this post on Instagram A post shared by Paloma🕊 (@palomacuevasofficial) Paloma Cuevas recuerda un viaje muy especial. "Fascinantes recuerdos de experiencias maravillosas!😊☁️Cuando conseguimos oler el mar y sentir el cielo, dejando el alma y el espíritu en libertad, llegamos a poder volar...y volar, volar, volar!!", ha escrito la empresaria junto a la imagen.

