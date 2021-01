instagram Las divertidas reacciones de Joaquín a los líos de La isla de las tentaciones. El futbolista no puede evitar comentar el 'reality' de Telecinco, al que está enganchadísimo, y al ver el primer acercamiento entre Marina e Isaac no pudo evitar recorrer su salón corriendo y gritando: "Alarmaaaaaa".

View this post on Instagram A post shared by Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) Ana Morgade muestra la evolución de su tripita.En un 'selfie-espejo', la presentadora de 'Yu' ha presumido de barriguita de embarazada, ¡cómo crece!

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) El tierno mensaje de María Adánez a su bebé. "Qué ganas tengo de verte la carita", comenta la actriz junto a unas preciosas palabras en las que asegura su familia ya se pregunta a quién se parecerá el pequeño Claudio y confiesa cuánto le quieren ya.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio podría protagonizar 'Emily en París'.La presentadora quería replicar uno de los looks de la protagonista de Emily in Paris, la exitosa serie de Netflix, en su sección de El Hormiguero. ¿Qué os parece el resultado?

View this post on Instagram A post shared by Pau (@paugasol) Pau Gasol y su mujer, Cat McDonnell, de escapada con Vanessa Bryant.El jugador de baloncesto y su mujer se han convertido en grandes apoyos para Vanessa, la viuda de Kobe Bryant. Juntos han compartido una escapada a la nieve que él mismo ha definido como "un tiempo especial juntos".

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Así ha celebrado Georgina sus 27.Georgina ha compartido un vídeo de ambos en un jacuzzi comiéndose a besos y disfrutando del paisaje. Además, Cristiano se lanzaba a tumbarse sobre la nieve para jugar al contraste de tempertaturas.

ig Asraf Beno, cabreadísimo con Hacienda.El novio de Isa Pantoja compartía con sus seguidores su enfado: "Definitivamente, es imposible hacerse rico en este país", manifestaba. Según sus propias palabras, Hacienda le ha "crujido".

