instagram Marta López Álamo estalla contra los irresponsables. La modelo ha compartido un serio mensaje en sus redes sociales: "Mi madre es enfermera y lleva no sé cuánto tiempo sin dormir porque tiene que doblar turno", ha comentado, "apoyo a las personas que lo hacen bien y critico y condeno a las que lo hacen mal sean famosos o no famosos, ‘influencers’ o no ‘influencers’. Me parece tan egoísta, no es por mi madre o por los sanitarios que también, es por todo el mundo. Vamos a poner un poquito de nuestra parte".



View this post on Instagram A post shared by Marc Bartra (@marcbartra) Marc Bartra presume del talento de su mujer, Melissa Jiménez. El futbolista ha compartido este vídeo en el que grababa a su mujer sin que se diera cuenta y ha lanzado una petición de lo más tierna: "Me va a matar pero no puedo evitar ponerlo... Me ayudáis a que se entere de una vez que vale mucho?? 😍".

View this post on Instagram A post shared by Alice Campello-Morata (@alicecampello) Álvaro Morata y Alice Campello presumen de amor. "Mi domingo para toda la vida", ha comentado el futbolista junto a una tierna imagen en la que le besa la nariz a su mujer.

View this post on Instagram A post shared by A L M A C O R T É S (@almacbcortes) Alma Bollo celebra el primer cumpleaños de su hija. La pequeña Jimena cumple un añito y así de mona han puesto la casa para celebrarlo a lo grande cumpliendo las normas.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa aprovecha que es 31 para volver a arrancar el año. Con todo lo que ha pasado este año, la cantante ha bromeado con revivir Nochevieja este 31 de enero y a ver si así la cosa mejora...

Elena Tablada entra en los 40. La diseñadora ha celebrado, dentro de lo que se puede, su 40 cumpleaños "siendo yo misma y el producto de sus experiencias y vivencias, buenas o malas".

