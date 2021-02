View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) Ana de Armas, rota por la muerte de Christopher Plummer. La actriz coincidió con él en 'Puñales por la espalda', una película en la que sus personajes tenían gran conexión y parece que traspasó las pantallas. Ha compartido un emotivo mensaje lamentando su fallecimiento y agradeciendo el tiempo que pasaron juntos.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) María Pombo y Pablo Castellano adelantan San Valentín. La pareja, que acaba de dar la bienvenida a su primer hijo, ha celebrado una cena romántica en un lujoso hotel de Madrid.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Calvó (@michellec_p) Michelle Calvó presume de "hermano". La actriz ha aprovechado el cumpleaños de su compañero Maxi Iglesias para confesarle lo mucho que le quiere. Se han convertido en grandes amigos desde que coincidieran en 'Desaparecidos', una serie de la que ya esperamos segunda temporada.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Harper Beckham, ¿sigue los pasos de su madre? Victoria Beckham ha compartido que su hija Harper estaba en clase de baile y así posa la diseñadora y ex integrante de las Spice Girls.

View this post on Instagram A post shared by Alba Paul Ferrer (@albapaulfe) Alba Paul, operada de dos tumores benignos.La mujer de Dulceida ha sido intervenida (y con éxito) de dos tumores que tenía en los ovarios. Ella misma ha compartido el resultado de su operación asegurando que está muy contenta y algo dolorida, pero ya en recuperación.

View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) El cumpleaños más especial de Marta Castro.Es la primera vez que sopla las velas convertida en mamá, y no podría ser más feliz. "Mi cumple más especial", confiesa junto a esta tierna imagen familiar.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche, dispuesta a denunciar a los 'haters'. La colaboradora de televisión ha compartido con sus seguidores de Instagram varios insultos que está recibiendo y aunque asegura que aguanta, eso no significa "que no duela". Así que ha tomado una drástica decisión: "A partir de ahora no solo restringiré cada comentario de odio sino que también denunciaré. Creo que es la única forma que tenemos para que esto, de una vez por todas, acabe".

View this post on Instagram A post shared by Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) Miguel y Aitana, una familia de tres. El actor ha compartido esta tierna imagen de ambos y su perrito y las redes se han derretido completamente, ¡no hay estampa hogareña más bonita!

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Angy Fernández recuerda con nostalgia en inicio de 'FoQ'. Ya hace 13 años que la serie se estrenó y los protagonistas no han podido evitar recordarlo emocionados, y más ahora que han vivido un reencuentro de lo más emotivo.

View this post on Instagram A post shared by Kaley Cuoco (@kaleycuoco) La tierna reacción de Kaley Cuoco a su nominación en los Globos de Oro. La actriz ha sido nominada por su papel en 'The flight attendant' y no ha podido contener las lágrimas al enterarse. Además, su compañero en 'Big Bang Theory', Jim Parsons, es otro de los nominados por su papel en 'Hollywood'.

View this post on Instagram A post shared by Juan Betancourt (@juanbetancourtt) Juan Betancourt enternece a todos con su Cala. "Me tiene Cala-do", confiesa en un juego de palabras. ¡Qué adorables!

View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) Carmen Chaparro toma una divertida decisión La presentadora ha llegado a la conclusión de que no es necesario cambiarse entera de 'look' teniendo en cuenta que la parte de abajo nunca llega a verse.

View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne, con muchas ganas de ver a su pequeño La cantante ha confesado que ya queda poco para poder ver a su pequeña. Lo cierto es que la artista ya no puede aguantar las ganas de conocerla y estar con ella.

View this post on Instagram A post shared by @melaniolivares Melani Olivares y su divertida tarde de juegos La actriz ha decidido convertirse en Spideram junto a su pequeño y juntos han disfrutado de una gran tarde de juegos que ninguno de los dos quería que se acabase.

Tik Tok Beatriz Luengo muestra la evolución de su tripita de embarazada La cantante ha compartido un divertido vídeo donde muestra cómo va cambiando la barriga durante el embarazo. Una publicación con la que ha conquistado a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Rosa Benito celebra, orgullosa, su 65 cumpleaños La ex de Amador Mohedano ha compartido una publicación de lo más sensual, con la que ha querido recordar todo lo que enseñó su madre. Además, ha confesado que se siente muy orgullosa de lo que ha logrado.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Miguel Frigenti confiesa que se siente un extraterrestre El colaborador ha reconocido que algunos días llega a sentirse como un extraterrestre. Un sensación que quiere mostrar a través de su 'look'.

View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca recibe un gran regalo de sus compañeros La colaboradora ha recibido un gran detalle por parte de Pablo Motos y Jorge Salvador como agradecimiento por haberse puesto al frente de 'El Hormiguero' mientras el presentador permanecía confinado en su casa.

Instagram Isabel Rábago cuenta su odisea estudiando La colaboradora ha explicado cómo lleva sus exámenes y ha reconocido que ahora se encuentra inmersa en esto. Además, ha agradecido al programa que le hayan dado días para poder centrarse en aprobar.

View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito) Ester Expósito revoluciona las redes con su publicación La actriz lo ha vuelto a hacer. Ester Expósito ha compartido una fotografía en la que aparece tomándose un gran baño junto a unas bonitas vistas. Una fotografía que ha incendiado las redes.

View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo, su primera fotografía junto a Fangoria El cantante ha compartido la primera fotografía que se hizo junto a su mujer y ha confesado que desde ese día se convirtió en la persona más feliz del mundo.

View this post on Instagram A post shared by Rosario Flores (@rosarioficial) Rosario Flores y Vanesa Martín conquistan a las redes con su baile Ambas han sorprendido a sus seguidores publicando un divertido baile donde se les puede ver disfrutando de una gran tarde.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodrigo Fuertes demuestra lo importante que es su mascota para él El ex concursante de 'Gran Hermano' ha dedicado unas bonitas palabras a su perrito después de haber pasado un gran susto. Su mascota ha estado uno días mala, y ahora comienza a recuperarse. Aunque ha confesado que todavía tienen que seguir haciéndole pruebas.

View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) Alba Carrillo y su bonita felicitación a Santi La pareja parece estar cada día más unida y la colaboradora ya no duda en expresar lo importante que se ha compartido Santi para ella. Ahora, ha decidido dedicarle unas bonitas palabras por su cumpleaños.

Instagram David Valldeperas, Belén Rodríguez y Antonio Rossi disfrutan de una gran quedada "Sin filtros está mucho mejor", ha escrito Belén Rodríguez en esta divertida publicación en la que se le puede ver disfrutando de un gran día junto a David Valldeperas, Anonio Rossi y otros amigos.

View this post on Instagram A post shared by Marta Pombo (@mpombor) Marta Pombo anuncia su ruptura con Luis Giménez La hermana de María Pombo ha comunicado a través de sus redes sociales que se separa de Luis Giménez, con quien se casó en 2019. A pesar de que sigue sintiendo un gran cariño por él, la 'influencer' ha reconocido que necesitan un tiempo separados para volver a encontrarse a ellos mismos.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Gianluca Vacchi dedica una romántica felicitación a su chica "En nuestra familia, el amor sigue creciendo cada día. Te amo mi reina, más que ayer y menos que mañana", ha escrito tras recordar que lleva tres años junto a ella.

Instagram Laura Matamoros y sus problemas en el ojo tras confesar su enfermedad Hace unos días Laura Matamoros confesaba tener la misma enfermedad que su padre en el ojo. Ahora, ha mostrado las consecuencias de echarse las gotas que le han recomendado.

View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) Ana de Armas, nuevo 'look' tras su ruptura con Ben Affleck La actriz ha decidido cambiar radicalmente de 'look' tras terminar su relación. Ana de Armas ha optado por llevar una melena muy corta que le sienta de maravilla.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja muestra su nuevo retoque La colaboradora ha decidido seguir los pasos de su cuñada, Irene Rosales. Anabel Pantoja ha mostrado el aparato dental que ha decidido ponerse para corregir su sonrisa.

View this post on Instagram A post shared by MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo) Marta López y Kiko Matamoros, muy felices en su nuevo hogar La 'influencer' ha compartido con sus seguidores uno de los rincones favoritos de su nuevo piso. Marta López ha confesado que ahora pueden tener un piano que tiene pensado aprovechar, ya que en el pasado lo solía tocar con frecuencia.

